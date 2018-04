Industria | a febbraio fatturato +0 | 5% su mese | +3 | 4% su anno 2

meteoweb.eu

: Industria, bene il fatturato a febbraio. Ordini in calo - rebeccalandi88 : Industria, bene il fatturato a febbraio. Ordini in calo - rep_economia : Industria, bene il fatturato a febbraio. Ordini in calo [news aggiornata alle 10:48] - focus_motori : Auto: Istat, cala fatturato a febbraio -1,6%, ordini -7,7% -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) (AdnKronos) – La recente dinamica si colloca in un contesto di espansione iniziata nel secondo semestre del 2016. L’andamento rimane positivo anche in volume, sottolinea l’Istat. Per quanto riguarda i mercati di destinazione, prosegue l’isituto, la componente estera, che era risultata la più dinamica per gran parte del 2017, ha subito un progressivo rallentamento negli ultimi quattro mesi a fronte di una contenuta crescita della componente interna. Tuttavia, su base annua la crescita delappare equilibrata rispetto ai mercati di sbocco, con dinamiche molto simili per mercato interno ed estero. L'articolo: a+0,5% su, +3,4% su(2) sembra essere il primo su Meteo Web.