Indizio finale per Huawei P10 Lite TIM e l’uscita dell’aggiornamento Oreo oggi 18 aprile

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ci sono notizie decisamente incoraggianti che possiamo condividere in queste ore per chi ha deciso di puntare su unP10brandizzato TIM nell'ultimo anno, anche se il discorso può essere facilmente ampliato a tutti coloro che hanno optato anche per le altre varianti dello smartphone in commercio qui in Italia. Chiaro e forse scontato il riferimento al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android, anche perché negli ultimi mesi alcuni feedback ufficiali del produttore e dei vari operatori europei avevano in parte messo in discussione il rilascio.Dopo gli ultimissimi riscontri da parte proprio di TIM, che ha riaperto la porta parlando di un possibile rilascio in programma entro metà maggio per lo smartphone in questione,18tocca riportare un nuovo riscontro sul campo. A quanto pare, infatti, lo stesso aggiornamentoè apparso su Firmware ...