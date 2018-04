Indagati 3 studenti per minacce in classe all' insegnante

Lucca - minacce e offese al prof : Indagati tre studenti : Lucca, minacce e offese al prof: indagati tre studenti Sono indagati per minacce e lesioni i responsabili del video in cui uno studente minaccia il professore che gli ha messo un brutto voto. Per loro, oltre il processo penale, il rischio di pesanti sanzioni disciplinari. Continua a leggere

Lucca - minacce e offese al prof : Indagati tre studenti : Sono indagati per minacce e lesioni i responsabili del video in cui uno studente minaccia il professore che gli ha messo un brutto voto. Per loro, oltre il processo penale, il rischio di pesanti sanzioni disciplinari.

