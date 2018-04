Incontri del cinema | Charlotte Vega protagonista del primo appuntamento

Cassazione respinge ricorso di un ex marito : “Navigare sui siti di Incontri online è infedeltà” : Aveva deciso di andarsene di casa dopo un anno di matrimonio, perché aveva scoperto il marito navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne. Ma per la Cassazione la donna non ha abbandonato il tetto coniugale, perché questa circostanza è “oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione“. La Suprema corte ha così respinto il ...

National Geographic - Festival delle Scienze : da lunedì a domenica - Giornata Mondiale della Terra - oltre 300 Incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

Con l'Andos - 9 giorni di Incontri sulla prevenzione del tumore al seno : ... scultura e fotografia, pirografia, multimedialità e mosaico, raccoglieranno un'ampia selezione di opere contemporanee con 19 artisti, alcuni già affermati, altri che si affacciano al mondo dell'arte,...

Delrio conferma linea Pd : "Non Incontriamo i 5 stelle" : Il nuovo no del Pd a un incontro con il Movimento 5 stelle arriva attraverso Graziano Delrio, ministro delle infrastrutture uscente. "Io non voglio che la politica italiana torni trasformista - ha spiegato Delrio - Non incontriamo i Cinquestelle: primo perché ci sono le consultazioni, secondo perché Di Maio non ha un incarico dal Presidente Mattarella, ...