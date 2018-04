Incarico Casellati | Di Maio | “Occasione preziosa per fare chiarezza Ribadiremo proposte

ilfattoquotidiano

: #Mattarella convoca Elisabetta #Casellati al Quirinale. Verso l'incarico esplorativo alla Presidente del Senato. Ag… - RaiNews : #Mattarella convoca Elisabetta #Casellati al Quirinale. Verso l'incarico esplorativo alla Presidente del Senato. Ag… - RaiNews : #Casellati ha accettato l'incarico esplorativo: 'Svolgerò questo incarico con spirito di servizio. Gli incontri avv… - Agenzia_Ansa : Governo: Da #Quirinale a #Casellati mandato esplorativo per verifica maggioranza centrodestra-M5s, riferisce entro… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “Voglio augurare buon lavoro alla presidente del Senato e ringraziare il presidente Mattarella per questa decisione. Questa per noi è un’occasioneperanche perché l’Italia non può più aspettare. Alla presidente del Senato esporremo le nostre posizioni e le nostrecoerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni”. Lo afferma, in un video su facebook, il capo politico del M5S Luigi Di. “Abbiamo appreso che il presidente Mattarella ha affidato alla presidente del Senato il compito di verificare l’esistenza di un a maggioranza tra la coalizione di centrodestra e il M5S”, spiega Diche ribadisce l’urgenza di un governo per il Paese. “E non credo che la fretta sia solo legata all’escalation ma soprattutto allo stato in cui versano le famiglie italiane e io non vedo l’ora di mettermi al lavoro sugli ...