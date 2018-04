Incarico a Casellati | due giorni per vagliare ipotesi centrodestra-5S

Casellati da Mattarella per l’ Incarico esplorativo : Occhi puntati sul Quirinale, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi scioglierà la riserva per annunciare le decisioni assunte «per uscire dallo stallo». Sembra ormai confermata l’ipotesi di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , che è stata convocata dal Capo dello Stato alle ore...

Casellati la carta per il governo : in pole per l'Incarico esplorativo : Matteo Salvini ha fatto nuovamente sapere di non essere interessato a ricevere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella. Aprendo all?ipotesi di un nome terzo, il leader della Lega non solo...