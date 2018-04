In arrivo un finale di Grey’s Anatomy 14 “non facile” | anticipazioni da Ellen Pompeo

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ildi Grey's14 sarà piuttosto difficile da digerire, avverte: "not easy" ("non facile") ha dichiarato letteralmente la protagonista del medical drama parlando dell'ultimo episodio di questa stagione, attualmente in onda su ABC negli Stati Uniti e su FoxLife (canale 114 di Sky) in Italia.In patria ildi Grey's14 andrà in onda giovedì 17 maggio, circa un mese dopo nel nostro Paese, con gli attesi addii a due personaggi chiave della serie, quelli di April Kepner e Arizona Robbins: i contratti delle due attrici Sarah Drew e Jessica Capshaw, infatti, non sono stati rinnovati per "scelte creative" operate in barba alla volontà del pubblico dalla showrunner Krista Vernoff.Dopo averlo già definito "devastante e a tratti assurdo", ovvero unin classico stile Grey'sè tornata a rispondere alle domande dei fan sul ...