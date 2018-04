In 900 per un posto ostetrica a Padova

Trento - base jumper si schianta sulle rocce dopo una caduta di 900 metri : Un base jumper austriaco di 41 anni è morto dopo essersi lanciato dal Becco dell'Aquila, sul Monte Brento sopra l'abitato di Dro, in Trentino. A causare la tragedia è stata la mancata apertura del ...

Trento - base jumper si schianta sulle rocce dopo una caduta di 900 metri : Un base jumper austriaco di 41 anni è morto dopo essersi lanciato dal Becco dell'Aquila, sul Monte Brento sopra l'abitato di Dro, in Trentino. A causare la tragedia è stata la mancata apertura del ...

Dolci note a Ostana per salutare la mostra sul mondo rurale tra '800 e '900 : Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta e data di finissage della mostra "Il mondo rurale tra '800 e '900", si terrà ad Ostana, in provincia di Cuneo, l'evento "Montagne in arte". L'appuntamento, ...

Povertà : 900mila le persone che usufruiscono di sostegni al reddito : I numeri nei soli primi 3 mesi dell'anno. In testa il Rei, il reddito d' inclusione. Gentiloni: misura da difendere, nazionale, strutturale e non passiva -

Povertà - aiuti a 900mila persone : 7 su 10 al Sud. Gentiloni : Paese non può permettersi fiera velleità : Nel primo trimestre 2018, i beneficiari di misure di contrasto alla Povertà sono quasi 900mila: 7 su 10 risiedono al Sud Italia, la Campania si aggiudica il triste primato. A seguire Sicilia e ...

Reddito di inclusione - aiuti a 900mila persone : 7 su 10 risiedono al Sud - 297 euro l’importo medio : Diffusi i dati relativi ai primi tre mesi di erogazione del Reddito di inclusione (Rei). L'Inps ha rilevato che le persone che hanno beneficiato di misure per il contrasto alla povertà sono quasi 900mila e 7 su 10 risultano essere residenti al Sud. In testa alla classifica 3 regioni meridionali: Campania, Sicilia e Calabria. L'importo medio erogato è pari a 297 euro mensili.Continua a leggere

Aiuti a 900 mila poveri in Italia. Sette su 10 al Sud. Gentiloni : "Paese non può permettersi fiera di velleità" : ROMA - Le persone beneficiate da misure di contrasto alla povertà sono nel primo trimestre 2018 quasi 900 mila e 7 su 10 dei beneficiari risiedono al Sud Italia. Campania in testa, seguita da Sicilia ...

Povertà - Rei e non solo : aiuti a 900mila persone - 7 su 10 al Sud : Sono quasi 900mila le persone che nel primo trimestre del 2018 hanno beneficiato delle misure di contrasto alla povertà collegate al Sia (Sostegno inclusione attiva) e Rei (Reddito di...

Povertà - aiuti a 900mila persone : 7 su 10 sono al Sud : sono quasi 900mila le persone che nel primo trimestre del 2018 hanno beneficiato delle misure di contrasto alla povertà collegate al Sia (Sostegno inclusione attiva) e Rei (Reddito di...

Povertà - sostegno al reddito per 900mila persone : Nel primo trimestre 2018, i beneficiari di misure di contrasto alla Povertà sono quasi 900mila: 7 su 10 risiedono al Sud Italia, la Campania si aggiudica il triste primato. A seguire Sicilia e ...

Povertà - sostegno al reddito per 900mila : 12.12 Sono circa 900 mila le persone interessate dalle misure di contrasto alla Povertà e 7 su 10 risiedono al Sud.Lo rileva l'Osservatorio statistico sul reddito di inclusione presentato oggi dall'Inps e dal Ministero del Lavoro, secondo cui le misure hanno già raggiunto il 50% della platea potenziale. Il reddito di inclusione (Rei) ha riguardato 316.693 persone in 110 mila famiglie, e il Sia (sostegno di inclusione attiva) ha interessato ...

Frizzi - diretta camera ardente. In fila vip e tanta gente comune. "Hanno salutato Fabrizio già 3mila persone a ritmo di 900 all'ora" -Live Facebook : ROMA - Già circa 3.000 persone, a ritmo di 900 all'ora, hanno visitato la camera ardente di Fabrizio Frizzi aperta alla Rai in viale Mazzini questa mattina alle 10. Sono...

Siracusa : falsa separazione per evadere tasse - sequestrati 900mila euro a coniugi (2) : (AdnKronos) - "La particolarità di tale separazione - spiegano gli investigatori delle Fiamme gialle - è che con essa il marito cedeva alla consorte il diritto di proprietà dei beni immobili acquistati in costanza di matrimonio, spogliandosi così del proprio patrimonio immobiliare senza ottenere nul

Siracusa : falsa separazione per evadere tasse - sequestrati 900mila euro a coniugi : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - La società di cui era amministratore aveva un debito nei confronti dell'erario e per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, sia nei confronti dell'azienda che del proprio patrimonio finanziario e immobiliare avrebbe messo in atto diversi escamotage co