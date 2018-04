Ilary Blasi a Le Iene Show commenta il debutto di Barbara d’Urso al GF

Le Iene – Diciannovesima puntata del 18 aprile 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi […] L'articolo Le Iene – Diciannovesima puntata del 18 aprile 2018 – Con Ilary Blasi, Teo ...

“Prima di farlo…”. Quando Ilary entra in studio è il caos. “Il tuo fisico…”. La Blasi si è presentata così a “Le Iene” e ha scatenato il finimondo. Tutti si sono soffermati su quel particolare che sta ancora facendo discutere. Anche voi? : Mercoledì 11 aprile è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. La puntata precedente era stata quella di domenica che aveva visto l’assenza di Nadia Toffa che aveva fatto sapere al pubblico di essere troppo provata dalle cure. La giornalista – che poi è stata tempestata di messaggi da fan troppo curiosi che volevano sapere di più sulla malattia e sul percorso da fare – ha detto però che non mAncherà alla puntata di domenica prossima. Noi ...

Le Iene – Diciassettesima puntata del 11 aprile 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi […] L'articolo Le Iene – Diciassettesima puntata del 11 aprile 2018 – Con Ilary Blasi, Teo ...

Grande Fratello 2018/ Anticipazioni e cast : Ilary Blasi pronta a dare battaglia? : E' guerra tra Ilary Blasi e Barbara D'Urso? Il cast vip e gli opinionisti (già ex gieffini) potrebbero causare maretta tra le due conduttrici, come andrà a finire?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:25:00 GMT)

Le Iene – Quindicesima puntata del 4 aprile 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi […] L'articolo Le Iene – Quindicesima puntata del 4 aprile 2018 – Con Ilary Blasi, Teo ...

Grande Fratello 15 : Ilary Blasi insorge contro il cast Vip del Grande Fratello Nip : La conduttrice della versione Vip mostra il suo disappunto di fronte alla scelta di concorrenti noti nella versione originale del programma.

Ilary Blasi - GF Vip a rischio per colpa di Barbara D'Urso? : Ancora non è iniziato è già fa parlare di sé, generando polemiche. Il Grande Fratello , che sta per tornare nella sua versione originale, potrebbe dare fastidio alla più 'giovane' versione Vip del ...

“Ilary è furiosa”. Gf Nip : guerra aperta con la D’Urso. Tra le due conduttrici è scoppiato il caos e la Blasi non sta di certo a guardare : “Quel gesto di Barbara è gravissimo” : Il Grande Fratello Nip è alle porte. Dopo un periodo di pausa, grazie anche al successo delle due stagioni Vip, il reality è prono a tornare nelle case degli italiani. La conduttrice, ormai si sa, sarà Barbara D’Urso che sta vivendo un periodo decisamente fortunato. Ora però qualcosa sta andando storto, o meglio qualcosa sta creando dei dissapori non da poco. Infatti Carmelita con il suo classico stile esuberante sta mettendo tutte le ...

Le Iene – Quattordicesima puntata del 28 marzo 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi […] L'articolo Le Iene – Quattordicesima puntata del 28 marzo 2018 – Con Ilary Blasi, Teo ...

Le Iene – Dodicesima puntata del 21 marzo 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi […] L'articolo Le Iene – Dodicesima puntata del 21 marzo 2018 – Con Ilary Blasi, Teo ...

NADIA TOFFA E LA “CURA” DIMAGRANTE/ Video Iene - come Ilary Blasi : “Usata a mia insaputa per una pubblicità” : NADIA TOFFA e la "cura" DIMAGRANTE: Video Iene. Disavventura come Ilary Blasi: “Usata a mia insaputa per una pubblicità”. Le ultime notizie sul nuovo servizio della conduttrice e inviata(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:12:00 GMT)

“Ilary… non ti si può guardare”. Buccia di banana per lady Totti. Un look che ha fatto rabbrividire e che ha creato non pochi scompensi. La Blasi si è fatta vedere proprio così e il web non l’ha perdonata : “Una delusione pazzesca” : C’è una domanda che serpeggia nei corridoi del gossip. Una domanda, un annoso dubbio che tutti hanno ma che in pochi hanno il coraggio di esprimere: ma Ilary Blasi come sceglie i vestiti? lady Totti è una bellissima donna, vanta un fisico perfetto e potrebbe veramente indossare ciò che vuole, le sta tutto bene. Ma forse no. Effettivamente ci sono degli abiti che nessuno dovrebbe indossare, capi d’abbigliamento che nessuno ...