Il tuttofare rivela il nuovo talento della commedia italiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Già dopo 20 minuti dall’inizio di Ilè evidente che siamo nello stesso mondo di Smetto quando voglio, che chi ha scritto questo film è la stessa persona che aveva messo mano all’esordio di Sydney Sibilia. E infatti Valerio Attanasio, qui sia sceneggiatore che per la prima volta regista, aveva co-ideato e co-sceneggiato il primo filmsaga e il suo esordio alla regia ora non si discosta da quello e racconta più o meno dello stesso problema ma con un altro tono e un’altra storia, molto più vicino allapura ma con il medesimo ritmo incalzante (se non superiore) e una tale capacità di usare la risata per affermare un pensiero che ha il sapore di una boccata d’acqua fresca nel deserto. Sono diversi anni che vediamo raccontare al cinema la situazione lavorativa contemporanea tra precariato, piccoli lavori, sfruttamento intensivo, ingenuità dei protagonisti e cinismo ...