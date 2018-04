Il tuo smartphone Android ha il certificato Google? Due modi per scoprirlo

optimaitalia

: Il tuo smartphone Android ha il #certificatoGoogle? Due modi per scoprirlo - GioPao9 : Il tuo smartphone Android ha il #certificatoGoogle? Due modi per scoprirlo - LG_Italia : L'attesa è finita: Android 8.0 #Oreo arriva su #LGV30! Scopri tutte le nuove funzionalità dell'Intelligenza Artific… - OptiMagazine : Il tuo smartphone Android ha il #certificatoGoogle? Due modi per scoprirlo -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Da un paio di giorni a questa parte uno dei temi più caldi quando si parla diè dato senza ombra di dubbio dal cosiddetto. Attraverso un recente studio, infatti, è emerso che sono in commercio addirittura 24 mila device dotati dell'OS di Mountain View, a testimonianza del fatto che tantissimi produttori hanno deciso di scendere in campo in questa arena competitiva. A conti fatti, però, solo 16 mila tra questi hanno ricevuto la certificazione utile per continuare a scaricare le app dal Play Store.Fermo restando che ci sono delle scappatoie per aggirare un ostacolo simile, fa un certo effetto sapere che unosu tre tra quelli presenti sul mercato non possa contare sul. Inutile dire che in queste ore tantissimi appassionati del settore (e non solo) stiano cercando di approfondire la questione, magari con strumenti in ...