Il teatro più antico del mondo torna a nuova vita grazie ad Alessandro Baricco

Più giovane sei - meno paghi a teatro : Il Teatro Sociale di Rovigo e la compagnia Minimiteatri hanno riservato condizioni imperdibili per i giovani, studenti e non , al fine di avvicinarli alla prosa e agli spettacoli della rassegna Donne ...

Bambini e lirica - il teatro alla Scala conquista i più piccoli con Il barbiere di Siviglia : in programma 4 nuove repliche : Altro che “roba da vecchi”, la lirica oggi piace sempre di più ai Bambini. Tanto che il Teatro alla Scala di Milano ha dovuto aggiungere quattro repliche alle 25 già previste nell’ambito del progetto Grandi spettacoli per piccoli. Dal 2014, quando l’iniziativa ha preso il via, oltre 150mila bimbi si sono seduti sulle poltrone del celebre Teatro meneghino, per godersi le rivisitazioni di grandi opere ...