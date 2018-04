Il settore dell'auto europeo frena a marzo. Segno meno per FCA : Il settore dell'auto europeo rallenta nel mese di marzo . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto , ACEA, , nel mese di marzo le immatricolazioni nella UE , EU 28, ...

Juve-Napoli : riapre il settore ospiti dello Stadium : Torino - Ci saranno anche i tifosi del Napoli allo Juventus Stadium per la sfida scudetto di domenica sera. Dopo anni in cui il settore ospiti della casa bianconera era stato chiuso per motivi di ...

LA DELEGAZIONE DELLA BANCA MONDIALE settore ACQUA FA TAPPA A MONOPOLI - Bari - : ... rappresentati da aziende private e dallo stesso Consorzio di Bonifica DELLA Capitanata che hanno fatto DELLA politica di autogoverno degli agricoltori il punto di forza delle attività. Oggi più del ...

Ancora soldi per il settore vitinicolo. Pan : 'Ulteriori risorse a disposizione delle cantine venete' : ...e continua quindi l'impegno della giunta regionale per mettere a disposizione del sistema aiuti finanziari per lo sviluppo degli investimenti nel settore che è un fiore all'occhiello dell'economia ...

Nuovo rialzo dell'inflazione : +0 - 9% col traino del settore alimentare : A marzo 2018 l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,4% su base mensile. Dai dati Istat in aumento anche trasporti e tabacchi -

Tiro con l’arco - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : tante giovani nel settore femminile - squadra solida al maschile. Novità gara mista : Il movimento del Tiro con l’arco azzurro è in salute e negli ultimi anni ha dimostrato di essere cresciuto molto, soprattutto a livello giovanile. L’Italia è stabilmente tra le potenze a livello mondiale di questo sport e il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sta procedendo in modo positivo. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le speranze di medaglia dell’Italia in vista della prossima rassegna a cinque ...

L'avvocato generale della Corte Ue : studi di settore legittimi : La normativa italiana sugli studi di settore è 'conforme al diritto dell'Unione' a condizione che tali studi siano 'accurati, attendibili e aggiornati' e il contribuente 'possa difendersi ...

'Telestense vittima della crisi del settore' : È la cronistoria recente del mondo dell'editoria locale che "ormai non si asostiene più da solo " ammette la giornalista -. E di questo se ne è reso conto anche lo Stato, anche se dopo anni, e ha ...

Il business dell'acqua in bottiglia : ecco quanto guadagnano le aziende del settore : Se il centesimo per ciascuna busta biodegradabile aveva scandalizzato tutta Italia, il recente rapporto di Legambiente-Altraeconomia dovrebbe fare altrettanto. Stando a quanto afferma Legambiente, in ...

Bayer-Monsanto - via libera condizionato dell’Ue alla fusione : “Attuare rimedi per evitare monopolio di settore” : È arrivato il via libera della Commissione europea alla fusione tra Bayer e Monsanto: nasce così un gruppo chimico-biotecnologico che sarà il più grande produttore mondiale di semi e pesticidi al mondo. Una superpotenza destinata a controllare, secondo le stime, tra il 24% e il 29% delle quote di mercato del settore. Ma quello dell’Ue è un “sì” condizionato all’attuazione degli “ampi rimedi” proposti ...

Grande successo per il settore delle case vacanza : Il business degli affitti turistici prevede una crescita del 15% nel 2018 Cresce il numero di chi decide di puntare sulle case vacanze, mercato sostenuto da una domanda in continua crescita, come testimonia il + 10% di richieste di affitti turistici con cui si è concluso il 2017. casevacanza.it, portale specializzato nel settore e partner di Immobiliare.it ha indagato su questa fetta di mattone e i dati emersi sono interessanti: rispetto al 2016 ...

Zona Euro - inizio d'anno negativo per il settore delle costruzioni : Teleborsa, - inizio di anno negativo per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro. Secondo l'Eurostat, nel mese di gennaio la produzione nel settore delle costruzioni è calata del 2,2% dopo il +0,...

