Il Samsung Galaxy S9 in omaggio a chi acquista una FIAT 500 ad aprile

Con 500 il nuovo smartphone Samsung Galaxy S9 : Dalla collaborazione tra Fiat e Samsung nasce “Galaxy4U”, una nuova promozione che consente di avere il meglio della telefonia mobile in omaggio acquistando uno dei modelli della famiglia 500, con qualunque allestimento e motorizzazione. Ad aprile, infatti, coloro che accenderanno il finanziamento “Galaxy4U”, studiato da FCA Bank per l’acquisto di Fiat 500, Fiat 500X oppure […] L'articolo Con 500 il nuovo ...

Promossi a metà i Samsung Galaxy S9 : meglio di iPhone X - sotto tono per fotocamera e batteria : Promossi solo a metà i Samsung Galaxy S9 (quelli con processore Snapdragon), cosa che gli è comunque valsa la vittoria su iPhone X. Ci rifacciamo all'analisi condotta dall'associazione americana per i diritti dei consumatori 'Consumer Report', in cui svettano primi e secondi rispettivamente il modello plus e quello standard del nuovo top di gamma sudcoreano. Terzi e quarti il Galaxy S8 e S8 Active, seguiti da S8 Plus in quinta posizione. ...

Samsung non cambia : il Galaxy S10 avrà lo stesso design di S8 e S9 : (Foto: Lorenzo Longhitano) Samsung ha appena iniziato a raccogliere i frutti dei suoi sforzi mettendo in commercio l’apprezzato Galaxy S9, ma la società non può concedersi tregue: Apple continua a macinare risultati ottimi, Huawei incombe e gli altri avversari dalla Cina sono più agguerriti che mai. Per questo gli ingegneri dell’azienda sembrano aver già fatto il punto sul design e sulle caratteristiche principali di Galaxy S10 (o in ...

Samsung Galaxy S9/S9 Plus e Huawei P20 Pro ricevono nuovi aggiornamenti : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Huawei P20 Pro iniziano a ricevere nuovi aggiornamenti software: patch di sicurezza di aprile e poco altro per i primi due, 3,46 GB di peso e patch di marzo per il terzo. L'articolo Samsung Galaxy S9/S9 Plus e Huawei P20 Pro ricevono nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Promessa mantenuta per Samsung Galaxy S9 : è già aggiornamento di aprile grazie a Treble : Con il Samsung Galaxy S9 e naturalmente pure con il Galaxy S9 Plus, il produttore sudcoreano ha già mantenuto le sue promesse: quelle relative ad una distribuzione repentina degli aggiornamenti di sistema, grazie al supporto al project Treblet. Non è un caso appunto che già ci troviamo a commentare la patch di sicurezza del mese di aprile per il modello standard top di gamma di questo 2016, appena superata la metà del mese corrente. Un assolta ...

L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente : Tutte le varianti USA di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S7 edge hanno ormai ricevuto la certificazione WiFi con Android 8.0 Oreo, quindi l'aggiornamento sembra davvero imminente. L'articolo L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente proviene da TuttoAndroid.

Tre sconta i Samsung Galaxy S9 e lancia due nuove All-In a partire da 7 euro al mese : Tre rivede la sua offerta per conquistare nuovi clienti non solo tramite piani tariffari, ma anche cercando di attrarre coloro che vogliono cambiare smartphone L'articolo Tre sconta i Samsung Galaxy S9 e lancia due nuove All-In a partire da 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge imminente : tutti i modelli no brand e serigrafati certificati in USA : Ancora un ottimo segnale per l'Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: il major update Android 8.0 è stato certificato per tutte le varianti dei top di gamma 2016, sia no brand che serigrafate, negli Stati Uniti. Di certo un segnale inconfutabile del rilascio ad un passo oltreoceano ma di certo anche altrove. Solo nel weekend scorso, avevamo riportato prontamente un altro segnale più che incoraggiante, ossia l'apparizione del ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus premiati da Consumer Reports per audio - velocità e resistenza : I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si collocano in cima alle classifiche di Consumer Reports grazie alle loro prestazioni nelle categorie di durata, velocità e suono L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus premiati da Consumer Reports per audio, velocità e resistenza proviene da TuttoAndroid.

Fiat Galaxy4U - Un Samsung S9 in regalo con le nuove 500 : Galaxy4U è una nuova promozione realizzata grazie a una collaborazione tra la Fiat e la Samsung. Tutti i clienti che ad aprile acquisteranno uno dei modelli della famiglia 500 con qualsiasi motorizzazione e allestimento riceveranno in regalo uno smartphone Galaxy S9.Anche in TV. L'offerta è valida solo per gli acquisti effettuati tramite il finanziamento Galaxy4U di FCA Bank al quale sarà possibile aderire anche in occasione del porte aperte in ...

Samsung Galaxy S10 : fotocamera 3D - Exynos 9820 e sensore di impronte sotto il display : Samsung Galaxy S10 è oggetto di rumor già da qualche tempo, è lo smartphone più atteso del 2019 visti anche gli scarsi risultati del Galaxy S9 che non ha saputo conquistare clienti con il solo Super Slo-Mo e le Emoji AR. Sembra ormai certo che il Samsung Galaxy del decimo anniversario non sarà uno smartphone pieghevole, ma avrà ancora un Infinity display più grande di quello attuale presente sul Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 a febbraio 2019 con ...

Samsung Galaxy S10 immaginato con notch e retro rivisitato : Samsung Galaxy S10 avrà il notch? Ecco come viene immaginato il prossimo flagship della gamma S previsto per il 2019, con qualche prima indicazione sulle possibili caratteristiche tecniche. L'articolo Samsung Galaxy S10 immaginato con notch e retro rivisitato proviene da TuttoAndroid.

Due novità previste con il Samsung Galaxy S10 : rumors del 17 aprile : Sono trascorse poche settimane dall'arrivo ufficiale sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S9, eppure in questi giorni si parla con insistenza di un prodotto come il Samsung Galaxy S10, nonostante manchino non meno di dieci mesi alla sua presentazione. A parlare di questo progetto, nel corso delle ultime ore, è stato il sito TheBell, che in passato ha già indovinato alcune previsioni su prodotti poi commercializzati dal colosso coreano nei mesi ...

Listino 3 Italia a ribasso sul prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come cambia il totale : Si abbassa il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus anche in riferimento al Listino di 3 Italia, almeno quello relativamente al contributo iniziale che apre le porte al pagamento rateale del bene di consumo. A partire dal 13 aprile, forse anche un poco in sordina, le spese di anticipo previste per l'acquisto di entrambi i modelli del top di gamma sudcoreano hanno subito un adeguamento al ribasso, che farà senz'altro piacere a chi stava per ...