Il punto Nel Pd volano stracci | il regista Virzì | Ma che cazavete

Lazio-Roma 0-0 - un punto a testa nel derby da Champions : Nel derby della Capitale nessuno festeggia. Finisce 0-0 con tanti falli e un punto a testa che non cambia nulla in classifica e fa comodo solo all'Inter, fermata sabato dall'Atalanta. La Lazio e la ...

punto PANE E INTERNET - Martedì 17 aprile alle 16 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani. Aperte le iscrizioni : Fascicolo sanitario elettronico: un incontro per imparare a usarlo 04-04-2018 / Giorno per giorno Martedì 17 aprile 2018 alle 16 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani , via G. Grosoli 42, ...

“Sparito”. Ansia per il principe Filippo : tre impegni ufficiali saltati nel giro di pochi giorni e i sudditi hanno iniziato ad allarmarsi - al punto da costringere Buckingham Palace a intervenire. Ed ecco cosa è emerso : Tutti a chiedersi che fine abbia fatto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta d’Inghilterra e duca d’Edimburgo. In questi giorni di Pasqua la preoccupazione e la curiosità dei sudditi ha raggiunto livelli talmente alti da costringere Buckingham Palace a intervenire. Sappiamo bene che il principe, 96 anni, si è ritirato da tempo dalla vita pubblica. Una decisione presa di comune accordo con la sovrana e arrivata a ...

Nuoto di fondo - Martina Grimaldi nella Hall of Fame : “Che emozione! punto agli Europei 2018 a Glasgow” : Campionessa del Mondo nella 10 km a Roberval (Canada) nel 2010, oro iridato nella 25 km a Barcellona nel 2013, bronzo olimpico a Londra nel 2012 (10 km) e tre volte sul tetto d’Europa, Martina Grimaldi può fregiarsi di un altro riconoscimento nel Nuoto di fondo. L’azzurra è entrata di diritto nella Hall of Fame della specialità, facendo parte del gotha delle acque libere. “Sono emozionata, questo è un riconoscimento per la mia ...

Terremoto Puglia - forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Azioni Enel e dividendo 2018 con saldo in aumento : è uno spunto per comprare sul Ftse Mib oggi? : L' ammontare del dividendo Enel 2018 è il linea con quanto stabilito dalla società in relazione alla politica dei dividendi ed è più consistente del 32% rispetto alla cedola relativa all'esercizio ...

Il trattamento delle complicanze e degli esiti nella chirurgia del polso : il punto sugli errori nella cura delle fratture : Il trattamento delle complicanze dovute a una gestione sbagliata degli eventi traumatici a carico del polso è il tema della 16a Giornata Milanese di chirurgia della Mano in programma dal 22 al 23 marzo presso il Centro Congressi Stelline di Milano. All’evento, organizzato dall’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano, partecipano fisiatri, fisioterapisti, terapisti della mano, terapisti occupazionali e ...

Problemi Sea of Thieves nelle prime ore di lancio : Rare fa il punto della situazione : Nonostante sia sul mercato da poche ore, l'utenza Microsoft ha già riscontrato diversi Problemi Sea of Thieves, in particolare ai server di gioco. Il titolo era una delle esclusive più attese tra quelle Microsoft per il 2018, ragion per cui i giocatori su Xbox One e PC si sono fiondati a giocare l'avventura piratesca dei ragazzi di Rare - tra chi l'ha acquistato al day one e chi sta giocando con una versione di prova del Game Pass, per decidere ...

Sempre più estesa la fusione Wind e 3 Italia : il punto Nel nostro Paese al 20 marzo : In queste settimane ci siamo soffermati sulla fusione Wind e 3 Italia non tanto sul versante tecnico della vicenda, quanto per alcuni disagi giunti dall'utenza, soprattutto a proposito dell'attivazione indesiderata dei servizi a pagamento come avrete già notato dai nostri approfondimenti. Ora però tocca analizzare da vicino la Rete unica e la sua estensione, in quanto negli ultimi giorni abbiamo avuto la tanto attesa svolta anche a ...

È MORTA ROSY GUARNIERI/ Albenga - ex sindaca leghista : addio di Cassinelli - "punto di riferimento in Liguria” : E’ MORTA ROSY GUARNIERI. Albenga, si è spenta la Zarina Verde, primo sindaco leghista della storia: è venuta a mancare a 65 anni, a seguito di un male incurabile(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:26:00 GMT)

Lutto nel Movimento 5 stelle. “Per noi una vittoria con dolore”. È morto a 40 anni - tra lo choc di colleghi e militanti. Prima la gioia dei risultati elettorali - poi la tragica notizia. “Un punto di riferimento - oltre che un amico” : Lutto nel Movimento 5 stelle. A pochi giorni dal voto che ha visto il Movimento 5 stelle raccogliere voti in quantità, arriva la notizia choc. Ad andarsene a 40 anni, nella giornata di lunedì 5 marzo 2018 intorno alle 16, dopo due settimane di coma, è Lorenzo Messineo che è morto all’ospedale di Chieri. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti. “Per noi una vittoria listata a Lutto, assolutamente”, così ha commentato Stefano Torrese, ...

Rogo nella notte : in fumo la vecchia Fiat punto di un operaio : CARMIANO - Brucia una vettura nel cuore della notte. Ennesimo Rogo, intorno alle 3 e venti, questa volta a Carmiano . In via Benedetto Croce è andata in fumo una vecchia Fiat Punto , in uso a una ...

Mondiale pista - Balsamo quarta nell'Omnium per un punto : Elisa Balsamo chiude l'Omnium del Mondiale pista di Apeldoorn quarta a un solo punto dal podio. L'oro va all'olandese Kirsten Wild con 121 punti, l'argento è della danese Amalie Dideriksen , 112, , il ...

Formula 1 - Vettel nel Day-4 dei test : 'Presto per capire a che punto siamo. Il freddo vero nemico' : "Questo freddo ha limitato troppo il lavoro in pista, non solo il nostro ma di tutti", così Sebastian Vettel , pilota della Ferrari, durante una pausa del quarto e ultimo giorno dei test a Barcellona".