Il primo smartphone 5G di Huawei sarà lanciato nella metà del 2019 e le CPU Kirin non

Huawei - il primo smartphone 5G arriverà nel 2019 : Foto Gaia Berruto/Wired Sarà la seconda metà del 2019 la finestra di lancio del primo smartphone 5G Huawei. La casa cinese lo ha affermato in queste ore nel corso del suo meeting annuale riservato agli incontri con i partner commerciali. Qui il gruppo è sceso leggermente più nel dettaglio rispetto alle dichiarazioni rilasciate in precedenza, che già vedevano il lancio del sui primo telefono 5G fissato al 2019: il fantomatico gadget, del quale ...

Nuovo primato Huawei con il primo smartphone 5G? Ecco quando : Huawei pronta a fare la differenza rispetto ai concorrenti con il primo smartphone 5G molto presto? Il produttore cinese impiega molte risorse nello sviluppo di nuove tecnologia e la connessione ultra rapida è al centro dei suoi nuovi progetti in riferimento alle infrastrutture ma pure ai dispositivi in grado di supportare il Nuovo standard. Secondo gli ultimi rumor, il primo smartphone con supporto 5G sarebbe già pronto a fare capolino sul ...

OnePlus 6 sarà il primo smartphone del produttore cinese ad essere resistente all'acqua, anche se il teaser pubblicato su Twitter non specifica quale sarà la certificazione IP.

Thuraya X5-Touch è il primo smartphone Android satellitare, un dispositivo pensato per utenti "speciali".

Da Moment, attraverso la piattaforma Kickstarter, arriva una nuova interessante soluzione dedicata a chi desidera sfruttare lo smartphone in ambito fotografico

Huawei P20 Pro - il primo smartphone con tripla fotocamera : caratteristiche - prezzo e data d’uscita : Cosa poteva fare Huawei meglio del Mate 10 Pro? Negli ultimi anni, le due linee top dell’azienda cinese, quella dei telefoni “P” e quella con schermo extralarge dei Mate si sono rincorse a distanza: il Mate 10 Pro è quanto di meglio Huawei abbia prodotto (almeno fino a ieri): schermo FullView, processore ottimizzato per l’IA, una batteria di lunga durata, fotocamera Leica “intelligente” capace di riconoscere contesto e tirare fuori il meglio da ...

ZenFone 5 Lite - il primo smartphone 6 pollici con quattro camere dal 29 marzo in Italia - : Le funzioni di beautification vengono potenziate dal flash LED Softlight che offre un'illuminazione più naturale e morbida possibile del viso, o per lo streaming in condizioni di scarsa luminosità. ...

Il primo hotel europeo controllabile dallo smartphone ha aperto i battenti lo scorso 5 marzo in Ungheria. Il KVihotel a Budapest promette un'esperienza particolarmente smart agli ospiti delle 40 stanze disponibili grazie all'applicazione TMRW hotels, che permette loro di organizzare l'intero soggiorno, dalla prenotazione ai servizi, fino al check-out.

Vivo Apex - il primo smartphone a tutto schermo e senza cornici : Vivo negli ultimi mesi è la società più attiva nel mondo degli smartphone: al CES 2018 ha fatto il suo debutto il Vivo X20 Plus UD , il primo telefonino con il lettore per le impronte nascosto nello ...

primo caricatore flessibile smartphone : Ottenuto dall'Istituto Italiano di Tecnologia , Iit, , è stato presentato a Barcellona, all'evento mondiale dedicato al mondo del mobile, il Mobile World Congress , MWC, 2018. Il dispositivo è un ...

Huawei Y5 Lite (2018) sarà il promo smartphone del produttore cinese ad utilizzare Android Oreo (Go Edition). Ancora una volta l'anticipazione arriva da un firmware disponibile in anteprima grazie a @FunkyHuawei.

MWC 2018 : Sony torna alla grande negli smartphone con Xperia XZ2 - il primo al mondo con riprese 4K HDR - : ... HDR, , in modo da ottenere una qualità migliore anche guardando video in streaming. Per aggiungere una nuova esperienza sensoriale Sony Xperia XZ2 integra anche il nuovo Dynamic Vibration System di ...

HMD Global ha approfittato della vetrina del Mobile World Congress 2018 per presentare - oltre Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco - un nuovo smartphone che andrà a occupare la fascia bassa: Nokia 1, il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) dell'azienda