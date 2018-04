eurogamer

: Il primo Peggle è gratuito su PC via Origin. #Peggle - Eurogamer_it : Il primo Peggle è gratuito su PC via Origin. #Peggle -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Se amate i puzzle game e soffrite di attacchi di nostalgia vi farà piacere sapere chee PopCap Games regalano ilcapitolo dinell'ambito della promozione Offre la ditta, che permette di riscattare per un periodo di tempo limitato un videogioco in via completamente gratuita sulla piattaforma.è il celebre puzzle game di PopCap Games del 2007 arrivato inizialmente su PC che si è fatto poi largo su Xbox Live Arcade, su PlayStation e su Nintendo DS, oltre ad altre piattaforme. Il gioco è ispirato alle macchine pachinko tanto famose in Giappone, ed ha vissuto un discreto successo tra i giocatori.Vi basterà quindi accedere al vostro profiloper ottenerema affrettatevi, non è chiaro quando la promozione possa terminare. Sfrutterete l'occasione e farete vostro?Read more…