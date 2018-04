Il primo giro di consultazioni di Casellati non ha risolto niente

Mandato a Casellati - fallito il primo giro di consultazioni con i partiti. Altro tentativo giovedì : La presidente del Senato, che sta incontrando gli esponenti dei partiti, dovrà tornare al Colle per riferire l’esito entro venerdì 20 aprile. Ma i pentastellati ribadiscono: «Il veto su Silvio Berlusconi rimane»|

Governo - a vuoto il primo giro di consultazioni di Casellati. Di Maio e Lega divisi su Berlusconi : «Ripetere le stesse cose è frustrante per me e per chi mi ascolta. Di Maio o non vuole fare Governo o ha già in tasca l’accordo con Renzi. Auguri. Dal mio punto di vista il centrodestra è compatto e spero che dalle parti di Forza Italia nessuno pensi a un accordo col Pd». Il leader della Lega Matteo Salvini, replica da Catania al veto cheil M5S ha...

Golf - European Tour 2018 : Marc Warren e Paul Dunne comandano l’Open de España dopo il primo giro : È iniziato oggi l’Open de España. dopo le prime diciotto buche, al Centro Nacional de Golf di Madrid, troviamo due Golfisti al comando della classifica, con uno score di 66, ovvero -6. Uno di questi è lo scozzese Marc Warren, strepitoso nella parte finale del suo giro, quando ha realizzato cinque birdie nelle ultime sette buche (tre nelle ultime tre). L’altro è invece l’irlandese Paul Dunne, che ha piazzato la zampata proprio ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «La mia gara è finita prima che completassi il primo giro» : TORINO - Nel Gran Premio d'Argentina non c'è stato solo il duello tra Rossi e Marquez. Anche Dani Pedrosa, che ha visto terminare la propria corsa già al primo giro, dopo un contatto con Johann Zarco, ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : Enric Mas trionfa in solitaria nell’ultima tappa. primoz Roglic conquista la generale : La sesta ed ultima tappa della 58ma edizione del Giro dei Paesi Baschi non delude le aspettative e regala grandissimo spettacolo. Al termine dei 122 km da Eibar ad Arrate, con ben otto GPM, trionfa in solitaria lo spagnolo Enric Mas, che stacca i compagni di fuga nel finale e conquista la sua prima vittoria da professionista. Arriva così anche il 25° successo stagionale per una Quick-Step Floors sempre più dominante. In classifica generale si ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : quinta tappa ad Omar Fraile - primoz Roglic si lancia verso la vittoria : Trionfo spagnolo nella quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2018: sul traguardo di Eibar, posto 164 chilometri dopo la partenza da Vitoria, a imporsi è il beniamino di casa Omar Fraile. Primo successo stagionale per il corridore dell’Astana che ha sfruttato alla grande un percorso molto mosso, ma non durissimo, adatto alle proprie caratteristiche. Resta in maglia di leader Primoz Roglic che aumenta il distacco sugli inseguitori e, in ...

Che cosa sappiamo dopo il primo giro di consultazioni : Nessun vincitore, ma nessun vinto dopo i primi sondaggi. Ma Mattarella ha indicato una strada: più facile da percorrere per la Lega che per il Movimento 5 stelle

Terminato il primo giro di consultazioni - cosa succede ora : tutte le prossime tappe : Dopo la fumata nera del primo giro di consultazioni al Quirinale, si prevede un nuovo round la prossima settimana. Ma gli impegni istituzionali riguardano anche il Parlamento, con elezioni, nomine e scadenze da rispettare: ecco quali saranno tutte le prossime tappe.Continua a leggere

Come hanno letto i quotidiani il primo giro di consultazioni al Quirinale : Il quale fa notare, tra una riga e l'altra, che i tempi sono cambiati, e che una legge proporzionale richiede ed impone la mediazione della politica. Nessuno può fare da solo, nessun partito è un'...

È il momento della svolta? A leggere i titoli dei siti sì, a leggere gli articoli dei quotidiani non tanto. Sergio Mattarella rimanda tutti, e fissa la data degli esami di riparazione per giovedì prossimo, e se qualcuno manda a intendere che i compiti già sono fatti, e la soluzione della crisi vicina, a guardar bene si capisce che di grande ottimismo si tratta. La legge elettorale impone mediazione, scrive il ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Jordan Spieth prova già la fuga dopo il primo giro. Bene Francesco Molinari - 21° : È Jordan Spieth il leader dopo le prime 18 buche del Masters 2018. Il giocatore americano ha dimostrato una volta di più di gradire particolarmente il percorso dell’Augusta National, volando al comando con lo score di 66, -6 rispetto al par. Spieth, Masters Champion nel 2015, ha cambiato passo nella seconda parte: prima con un eagle alla 8, poi inanellando una serie di cinque birdie consecutivi tra la 13 e la 17. Un filotto fermato solo ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : tappa e maglia per primoz Roglic nella cronometro di Lodosa : Pronostico rispettato: lo sloveno Primoz Roglic ha fatto segnare il miglior tempo nella cronometro di Lodosa, quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2018, fermando il cronometro sul tempo di 22’26” per coprire i quasi 20 chilometri di gara. Grazie a questo risultato l’atleta della LottoNL-Jumbo ha scalzato Julian Alaphilippe dalla prima posizione della classifica generale, dopo aver concluso al secondo posto le prime due tappe ...

Colle - primo giro di consultazioni. Meloni 'Meglio le urne di un governicchio'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi' : 'L'incarico per formare il governo va dato al centrodestra, che è la prima forza politica - è stata la risposta - e come premier noi indichiamo Salvini'. Insomma, no ad un alleanza con grillini se le ...