Il presidente di Lega è entusiasta «A Desio un ambiente fantastico»

Consultazioni bis - Leu : “Mai fiducia a un governo dove ci sia la Lega. Ipotesi esecutivo del presidente? Non esiste” : Al Quirinale sono iniziate le Consultazioni bis dal capo dello Stato Sergio Mattarella, nel tentativo di risolvere lo stallo sulla formazione del governo. Per LeU si sono presentati al Colle l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, con la senatrice Loredana De Petris e il capogruppo alla Camera Federico Fornaro. “Siamo disponibili a un confronto, ma non con il centrodestra”, ha ribadito la capogruppo del Misto al Senato. ...

Molteni - Lega - presidente commissione speciale Camera con 27 voti : Roma, 12 apr. , askanews, Il deputato leghista Nicola Molteni è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera con 27 voti. Sul suo nome era stata raggiunta un'intesa tra M5S e ...

Giancarlo Giorgetti presidente della commissione Speciale alla Camera : accordo M5s-Lega : accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle. Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega a Montecitorio, è destinato alla presidenza della commissione Speciale della Camera. Lo riporta l'agenzia di stampa Dire che cita fonti parlamentari del centrodestra.L'intesa, spiega un deputato, rientra nel discorso generale che si era fatto anche sulle presidenze delle camere e sul sostegno che Forza Italia, Lega e Fdi avevano garantito a Vito ...

Verso un governo del presidente Obiettivo : sterilizzare Lega e M5s Rumors : il Pd è pronto - l'Europa pure : Un governo del Presidente: ecco la carta segreta che l’establishment sconfitto alle elezioni il 4 marzo si accinge a giocare per sbloccare lo stallo e il cul de sac istituzionale, con la regia del Quirinale. Dal Pd si fa sapere che in questo scenario Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - si comincia il 4 con la presidente del Senato e si conclude il 5 con la delegazione Cinque Stelle : Un mese esatto dopo le elezioni, entra in azione il presidente della Repubblica dando vita al primo giro di Consultazioni per la formazione del nuovo governo: si parte il 4 mattina, alle 10,30, con...

Lombardia - formata Giunta presidente Fontana : metà assessori a Lega : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato la composizione della sua Giunta di centrodestra. E' formata da 16 assessori (8 Lega, 4 FI, 2 FdI, 1 NcI e 1 civico) e 4 sottosegretari. Vicepresidente con deLega alla Ricerca, all'Innovazione e all'Università è stato confermato Fabrizio Sala (FI), così come Giulio Gallera (FI) alla Sanità. "Scelte persone di grande esperienza", ha affermato Fontana.

Friuli - Fedriga è già presidente Cdx al 50% - Lega prima partito Il M5S si difende - nuovo crollo del Pd : L'appuntamento è fissato per domenica 29 aprile quando i cittadini del Friuli Venezia Giulia sono chiamati alle urne per le Regionali del dopo Serracchiani. Si tratta del primo test elettorole dopo le Politiche del 4 marzo. E nei... Segui su affaritaliani.it

Spagna : Gruppi Lega e Zaia presidente - no ai prigionieri politici : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) - Sull’arresto di Carles Puigdemont, arriva dal Veneto la solidarietà dei Gruppi della Lega Nord e Zaia Presidente: “Solidarietà a Puigdemont. Sì alla democrazia no al governo dei manganelli e dei prigionieri politici”. La dura condanna giunge appunto dai Gruppi Lega Nor

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 marzo : Salvini uccide un B. morto. La Lega vota Bernini presidente del Senato : In Parlamento Il primo giorno degli schiaffi: inizia Re Giorgio, segue Salvini XVIII Legislatura – Napolitano impietoso col Pd e Renzi: “Bocciati gli ultimi tre governi e l’autoesaltazione dei risultati ottenuti”. Poi il leader lumbard mette all’angolo il fu Caimano di Marco Palombi B. sei tutti loro di Marco Travaglio Noi qui a scrivere che mai Di Maio deve fare accordi con B., e neanche incontrarlo, neppure parlargli al telefono, ...

Camera - elezione presidente/ Partiti votano scheda bianca - diretta streaming video : no accordo Lega - M5s - Pd : elezione del Presidente della Camera: la diretta video streaming live della scelta del nuovo numero uno della Camera. Ecco come si vota, orari e numeri degli scrutini(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Camere - Bongiorno : “Io presidente? Avete terrorizzato miei clienti. Il nome della Lega era Calderoli - io non all’altezza” : “Il nome della Lega era Calderoli, a me non è mai stato proposto né accettato, probabilmente non ero all’altezza”. Così Giulia Bongiorno, neosenatrice della Lega, smentisce la sua candidatura a presidente del Senato. “Il mio nome lo Avete fatto voi – dice l’avvocato ai cronisti lasciando la riunione del gruppo in Senato – e si sono terrorizzati alcuni clienti”. L'articolo Camere, Bongiorno: ...