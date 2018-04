Il Piccolo Principe e l' intelligenza artificiale

Montblanc a New York celebra «Il Piccolo Principe» : Nicolas Baretzki, CEO di Montblanc, dice che ogni anno è come ritrovarsi in famiglia. Un po’ ha ragione. Alla presentazione della nuova collezione Meisterstück ispirata a Il Piccolo principe avvenuta l’altra sera a New York, all’Osservatorio di One World Trade ovvero al Freedom Tower che sorge dove c’erano le Torri Gemelle, il clima era davvero quello intimo di una serata tra amici, anche grazie alla presenza, ogni anno, dei brand ambassador ...