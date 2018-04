Il Pd prepara lo scongelamento verso il M5s con la non belligeranza di Renzi | se fallisce

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Da quando stamane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato mandato alla presidente del Senato Maria Alberti Casellati di verificare l'esistenza di una maggioranza di governo tra centrodestra e M5s, il Pd si è messo in movimento. Come se si sentisse chiamato in causa già da ora, eppure sulla carta non lo è. Ma è chiaro a tutti tra i Dem, a partire dal segretario dimissionario Matteoe dal reggente Maurizio Martina, che se il mandato della Casellati dovesse fallire, lo schema quirinalizio cambierà e allora sì che sarà chiamato in causa il Pd. Ecco perché, già da oggi, con tutti i condizionali del caso sul futuro prossimo, il Pd sia scongelare il suo sì ad un governo con il Movimento cinque stelle. Il pressing nel partito è forte anche da parte deiani di seconda fascia sul capo ...