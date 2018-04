Il nuovo trailer di Tennis World Tour si concentra sulla modalità carriera

God of War : il nuovo trailer su PS4 Pro è dedicato al gameplay dei troll : Un tempo diffusi in tutto il mondo, all'epoca delle vicende del gioco saranno pochi i troll rimasti e ognuno di quelli che incontreremo nel gioco avrà un nome e una storia specifica, saranno unici, ...

God of War : il nuovo trailer su PS4 Pro è dedicato al gameplay dei troll : Per stemperare l'attesa del lancio di God of War, fissato per il 20 aprile, Santa Monica sta pubblicando la serie di trailer "Countdown to Launch" e quello pubblicato oggi è interamente dedicato ai troll, i nemici forse più temibili che Kratos dovrà affrontare nel corso della sua avventura.Queste creature erano state protagoniste fin dal primo trailer di God of War e sembrano avere un'importanza particolare. Un tempo diffusi in tutto il mondo, ...

Azione e adrenalina nel nuovo trailer di Defector - videogioco VR che sembra ispirato a Mission Impossible : Spesso i film d'Azione propongono allo spettatore situazioni surreali, nel quale l'eroe di turno compie imprese sovrumane per salvare il mondo dal cattivo di turno. Defector, titolo VR per Oculus Rift dai ragazzi di Twisted Pixel, sembra davvero essersi ispirato a quel genere di film per portare sul piccolo schermo dei visori delle scene d'Azione mai viste prima.Come riporta Polygon, in Defector prenderemo i panni di una sorta di agente segreto ...

Il nuovo trailer di God of War ripercorre il personaggio di Kratos : In vista dell'attesissimo lancio di God of War, in esclusiva per PlayStation 4, il direttore creativo del gioco, Santa Monica Studio ha rilasciato una clip commemorativa che ripercorre la storia di Kratos, mantre il director Cory Barlog, ha rivelato alcuni dettagli sull'iconico eroe. Barlog ha parlato infatti della mentalità di Kratos nel gioco, sul significato di suo figlio, Atreus, e su che tipo di viaggio Kratos si imbarcherà nell'ultimo ...

Street Fighter V : la nuova lottatrice Falke si mostra in un nuovo trailer : Street Fighter V: Arcade Edition è pronto a presentare la sua nuova combattente, riporta VG247.Si chiama Kalke, ed l'annuncio ufficiale arriva con un interessante trailer gameplay nel quale possiamo vedere lo stile di combattimento della nuova arrivata.Falke si aggiungerà al corposo roster il prossimo 24 aprile, nel filmato possiamo vedere come si muove e due costumi aggiuntivi.Read more…

Il nuovo trailer di God of War è un tuffo nella mitologia norrena : Dopo la pubblicazione delle recensioni (avete letto la nostra?) l'attesa per l'uscita di God of War si fa inevitabilmente spasmodica e tantissimi possessori di PS4 non vedono l'ora di provare con mano un gioco che si ritrova nell'olimpo dei migliori titoli di questa generazione.In attesa del 20 aprile e del debutto del lavoro di Cory Barlog e di Santa Monica Studios, Sony ha deciso di pubblicare una serie di video come vero e proprio countdown ...

KINGDOM HEARTS 3 : arriva il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80! Da non perdere : Una delle case produttrici più amate da parte dei videogiocatori che non possono fare a meno del gaming è senza dubbio Square-Enix che fino ad oggi ha accompagnato generazioni su generazioni sfornando sempre videogames di altissima qualità che hanno ottenuto numerose vendite. Kingdom HEARTS 3: ecco il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80, analizziamo il tutto In occasione del Kingdom ...

Code Vein si mostra in un nuovo gameplay trailer : L'action JRPG soulslike di Bandai Namco, Code Vein, si mostra in un nuovo trailer dedicato al gameplay: curiosi di dare uno sguardo al nuovo videogioco hack and slash, derivativo dai titoli delle varie serie targate From Software? Ammiriamo insieme l'ostico combat system che ci apprestiamo a vivere nel gioco in uscita quest'anno. Nel nuovo trailer di Code Vein assistiamo a una sequenza in cui, fondamentalmente, il giocatore mette in atto una ...

Nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 tornano delle vecchie conoscenze : novità in arrivo : Un po' a sorpresa, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3: la clip è piuttosto breve, ma rappresenta un'occasione succosa per assaporare nuove sequenze di gameplay del gioco di Tetsuya Nomura, anche se forse il materiale presente nel video non è ciò che ci si aspettava. Vediamo, infatti, un piccolo minigioco che probabilmente sarà all'interno dell'avventura, ma soprattutto ritroviamo qualche piacevole, vecchia ...

Gli Incredibili 2 - ecco il nuovo trailer del film Pixar : La corsa verso il debutto dell’atteso sequel Pixar Gli Incredibili 2 si fa sempre più veloce: il debutto nelle sale cinematografiche americane, infatti, è previsto per il prossimo 15 giugno, anche se noi in Italia dovremo attendere fino alla fine dell’estate. In questi mesi anticipazioni e video si sono alternati facendo crescere le aspettative sul seguito del film che nel 2004 ci aveva introdotto alla famiglia dei Parr e ai loro ...

Il nuovo trailer di This is the Police 2 rivela le caratteristiche tattiche in combattimento : Tornato nella grande città, il capo della polizia Jack Boyd, il protagonista di This Is the Police, era troppo occupato con la burocrazia per prestare molta attenzione a ciò che accadeva sul campo. Ma a Sharpwood, una fredda città di frontiera dove una giovane donna chiamata Lilly Reed è stata recentemente promossa a sceriffo, dovrà adottare un nuovo approccio: dovrà tenere sotto controllo i suoi poliziotti durante missioni particolarmente ...