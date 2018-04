Il Napoli è sempre più internazionale | in arrivo account Facebook in arabo

'Chiederemo la cessione' - fulmine a ciel sereno : lascia per sempre il Napoli? Video : In attesa del ritorno del campionato italiano di calcio che mettera' il Napoli di fronte al Chievo Verona al San Paolo, dalle parti di Castel Volturno si continua a pensare anche al futuro e a come rinforzare la squadra una volta che la stagione sara' terminata. A prescindere dalla vittoria o meno dello scudetto, infatti, i partenopei sembrano intenzionati a costruire ancora una squadra super competitiva. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ...

'Chiederemo la cessione' - fulmine a ciel sereno : lascia per sempre il Napoli? : In attesa del ritorno del campionato italiano di calcio che metterà il Napoli di fronte al Chievo Verona al San Paolo, dalle parti di Castel Volturno si continua a pensare anche al futuro e a come rinforzare la squadra una volta che la stagione sarà terminata. A prescindere dalla vittoria o meno dello scudetto, infatti, i partenopei sembrano intenzionati a costruire ancora una squadra super competitiva. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è ...

Hamsik - maglia del Napoli con dedica per Maradona : 'Al più grande di sempre' : Napoli - Un regalo 'al più grande di sempre' per farsi perdonare di aver battuto il suo record. E' l'idea di Marek Hamsik , capitano del Napoli, che con un videomessaggio postato sul proprio profilo ...

Maksimovic : 'Sarri fa giocare sempre gli stessi. Cairo non mi rispondeva al telefono - ma io volevo il Napoli' : Questo è il motivo per cui ho scelto lo Spartak, perché è in Russia dove si giocherà anche la Coppa del Mondo'.

Probabili formazioni / Napoli Genoa : quote e ultime novità live - Ghoulam sempre ai box (Serie A 29^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Genoa: quote e ultime novità live sulle mosse di Sarri e Ballardini e i loro titolari per il match del San Paolo (Serie A, 29^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:01:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE / Diego lascia per sempre Napoli? (Anticipazioni 16 marzo) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 16 marzo: Diego decide di lasciare Napoli per evitare di creare ulteriori problemi a Patrizio. Sandro e Roberto allo scontro.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:31:00 GMT)

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 2018 : Schio sempre al comando - Venezia tiene il passo e batte Napoli : Diciottesima giornata del campionato italiano di Basket femminile che vede la conferma in testa al campionato del Famila Schio. Le venete soffrono più del previsto contro il fanalino di coda Battipaglia, espugnando il campo delle pugliesi per 77-69 grazie ai 18 punti di Laura Macchi e i 13 di Cecilia Zandalasini. Alla Treofan non bastano i 19 punti di Marida Orazzo e i 15 di Olbis Futo Andrè. Il big match di questo turno era quello tra la Reyer ...

È fatta - lascia Napoli per sempre : ecco la prima cessione dolorosa : È già tempo di tornare a pensare al campionato italiano di calcio perché la ventisettesima giornata di Serie A incombe, ma mentre le varie squadre si preparano ad affrontare al meglio il weekend per cercare di migliorare l'attuale classifica, in casa Napoli si continua a parlare incessantemente di mercato e di quello che sarà il futuro della squadra al termine di questa stagione che potrebbe essere gloriosa e diventare storica per il popolo ...

Napoli-Spal 1-0 - azzurri sempre in vetta : Il Napoli batte 1-0 la Spal e si riprende la testa della classifica. Decide un gol di Allan. In coda spettacolo a Benevento. I sanniti battono 3-2 il Crotone e salgono a quota 10 in classifica. Derby ...

Napoli trema - potrebbero pagare la clausola al titolarissimo : addio per sempre? Video : La sessione invernale di #Calciomercato si è conclusa ormai da diversi giorni ma in casa Napoli, oltre all'ottimismo che circola grazie all'ennesimo successo in campionato che ha permesso di tenere a bada gli attacchi della Juventus [Video], bisogna fare i conti anche col futuro e con una notizia che sicuramente non fara' piacere ai tifosi della squadra partenopea perché ci sarebbe una squadra pronta a pagare la clausola rescissoria di un ...

Napoli trema - potrebbero pagare la clausola al titolarissimo : addio per sempre? : La sessione invernale di calciomercato si è conclusa ormai da diversi giorni ma in casa Napoli, oltre all'ottimismo che circola grazie all'ennesimo successo in campionato che ha permesso di tenere a bada gli attacchi della Juventus, bisogna fare i conti anche col futuro e con una notizia che sicuramente non farà piacere ai tifosi della squadra partenopea perché ci sarebbe una squadra pronta a pagare la clausola rescissoria di un calciatore ...