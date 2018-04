Il muschio svedese salva il mondo dai disastri ambientali causati dall' uomo

Ambiente : un muschio svedese è in grado di eliminare l’arsenico dall’acqua : Una ricerca dell’Università di Stoccolma, pubblicata su “Environmental Pollution”, ha scoperto che un tipo di muschio può eliminare l’80% dell’arsenico dalle acque contaminate in appena un’ora, rendendo l’acqua nuovamente potabile. Il muschio acquatico si chiama Warnstofia fluitans e cresce nel nord della Svezia: in futuro si ipotizza di fare crescere questo muschio in torrenti e altri corsi ...