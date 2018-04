Il mistero del dollaro debole - InvestireOggi it

Il mistero del dollaro debole : Considerato il momentum dell'economia USA, in netta ripresa nel 2017, e l'aumento dei tassi di interesse di un intero punto percentuale voluto dalla Federal Reserve , l'unica banca centrale in fase ...

Russia - mistero sulla morte del giornalista Maksim Borodin. Caduto dal balcone : suicidio o omicidio? : Maksim Borodin è morto ieri, quattro giorni dopo essere Caduto dal balcone del suo appartamento. Per la polizia si è trattato di suicidio, ma la direttrice del giornale per cui lavorava ha parlato di omicidio.Continua a leggere

Pensiero del giorno – Realtà e mistero : L’autore norvegese del libro ‘Il mondo di Sofia’, Jostein Gharder ci dice che: “Tutto ciò che esiste è un frammento del grande enigma. Anche tu lo sei: noi siamo l’enigma che nessuno risolve”. Nei nostri sforzi di capire la Realtà in cui viviamo e di carpire all’universo i suoi segreti, ci rendiamo conto di vivere in un enigma. Tutto è misterioso. Per quanto ci sforziamo di alzare il velo dell’ignoto, capiamo che ciò che scopriamo è solo una ...

Recensione “Il mistero di Donald C.” : il dramma dell’uomo moderno : Questa volta nessuna storia vera di un’impresa impossibile compiuta da un uomo comune, poiché “Il mistero di Donald C.” parla del più falso tra i falsi eroi. Uscito in Italia nell’aprile del 2018, interpretato dal magistrale Colin Firth e diretto da James Marsh, il film narra la storia dell’impresa di un velista dilettante e imprenditore britannico Donald Crowhurst, il quale si iscrisse alla Golden Globe Race nel 1968, una gara che avrebbe ...

Il mistero delle pipe di Pertini : Scomparse nel nulla. Più di 700 pipe , alcune davvero uniche. Per lo più realizzate interamente a mano. Come quelle dell'800, dono del presidente francese Francois Mitterand. Stimate quasi 500mila ...

Alla scoperta delle Grotte di Stiffe - ricche di fascino e mistero [GALLERY] : 1/5 ...

Il mistero dei Templari – National Treasure : cast - trama e curiosità del film con Nicolas Cage : Venerdì 13 aprile, a partire dalle 21.25, va in onda su Italia Uno Il mistero dei Templari – National Treasure, film diretto da Jon Turteltaub che vanta anche la presenza nel cast oltre che di Nicolas Cage anche di Diane Kruger (che di recente ha cambiato fidanzato) e Sean Bean, l’indimenticabile Ned Stark di Game of Thrones (e che ogni tanto si diverte a mandare in confusione i fan con qualche dichiarazione sconvolgente). Il mistero ...

Cervino - la scomparsa del magnate tedesco diventa un mistero : Indagini a tutto campo della procura del cantone svizzero del Vallese e ricerche frenetiche in alta quota: una 'piccola possibilità' di ritrovare ancora vivo Karl-Erivan Haub, magnate tedesco di 58 ...

Canaletto - il mistero dell'ispirazione romana in mostra : Tra i prestiti da tutto il mondo, anche il romano Capriccio con architetture classiche e rinascimentali, dalla collezione BNL , custodito a palazzo Orizzonte Europa. 'L'opera di Canaletto come le ...

“mistero svelato”. Stonehenge e il trasporto delle pietre : da anni tutti si chiedono come abbiano fatto gli antichi a portare là quei massi enormi. Dopo alcune tesi assurde - tra alieni ed extraterrestri - ecco finalmente la verità. A rivelare tutto è l’ultimo studio : C’è poco da fare, è uno dei monumenti più amati e visitati al mondo, anche grazie al fascino che esercita e a quell’aura di mistero che lo avvolgono. Le ricerche intorno a Stonehenge non finiscono mai, ma adesso un altro tassello importante è venuto a galla. Uno dei dubbi di sempre è: come hanno trasportato fin lì quelle pietre enormi? Bene, a quanto pare alcune delle pietre più grandi non sono state affatto trasportate sulla ...

Gabriel Garko e il "mistero" Adua Del Vesco : «Si sono lasciati - lui ha un nuovo amore segreto» : ROMA ? Leggo.it torna a parlare di Gabriel Garko. L?attore infatti sembra aver detto addio alla sua fidanzata Auda Del Vesco, conosciuta sul set, con cui faceva coppia ormai da tempo...

Moby Prince - il mistero sui viaggi della petroliera di Snam. Ecco le tre versioni - tra documenti ufficiali e carte inedite : La sera del 10 aprile 1991 – 27 anni fa – la nave passeggeri Moby Prince partita da Livorno e diretta ad Olbia entra in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, ancorata a due miglia e mezzo dalla costa. Dei 141 a bordo del traghetto si salva soltanto il mozzo, Alessio Bertrand. L’equipaggio della petroliera di proprietà Snam, una società dello Stato, viene tratto in salvo. Nel corso delle inchieste e dei processi non fu mai ...

Quarto Grado - il mistero della morte di Papa Luciani : in 33 giorni aveva cambiato faccia : Quarto Grado , il mistero della morte di Papa Luciani : in 33 giorni aveva 'cambiato faccia'. Quarto Grado, durante la sua puntata domenicale, è tornato ad occuparsi del mistero della morte di Papa ...