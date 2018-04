Il massaggio dal piacere alla salute

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ildal– Ilrisposta sensoriale a quella fisica, dal: è la conferenza che avrà luogo a Roma il 19 aprile alle ore 18.30 in Via di San Bartolomeo de’ Vaccinari, 17. Nell’antica Grecia nei simposi filosofici, riguardo il, ricorda Umberto Nardi che ne parleràconferenza, si argomentava asserendo che non era solo la mano ad accarezzare il corpo, ma che fosse il corpo ad accarezzare la mano. Difficile poter dipanare un simile quesito e non ci proviamo nemmeno perché sicuramente accadranno entrambi gli effetti. Questa volta – spiega Nardi – non siamo qua per dimostrare la piacevolezza di un, ma il suo vero messaggio al corpo che passa attraverso una serie imprecisabile di mediazioni chimiche. Cercheremo – aggiunge Nardi – di spiegare tutto questo, ma soprattutto cercheremo di ...