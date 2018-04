Il M5s vuole allearsi con MacronMa prima gli dava del manichino E i programmi

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini contro Di Maio - “Governo? M5s non vuole”. Il piano di Berlusconi : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini contro Di Maio, "fosse per me Governo già fatto, ma M5s non vuole". Il piano di Berlusconi e i "due forni" ancora aperti (20 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:35:00 GMT)

Pd : chi vuole l'alleanza con il M5s e chi no : Gli uomini di Renzi contro quelli di Franceschini: la battaglia per il governo è quella che misurerà il potere dell'ex segretario

Governo - Salvini : "Ci andiamo da soli". Orlando : "M5s vuole dialogo? Rinunci alla Lega" : Via ai veti incrociati in attesa delle consultazioni di domani L'INTERVISTA / Toninelli: "Premier terzo non ha senso" CONSULTAZIONI / Orari e calendario Governo 2018, italiani stanchi dello stallo. E ...

Luigi Di Maio vuole conquistare il Nord e il M5s si spacca : la mossa kamikaze su Matteo Salvini : Luigi Di Maio punta a conquistare il Nord. 'Comunque andrà a finire con il governo', racconta un professionista lombardo mediatore tra la linea ortodossa di Beppe Grillo e quella governista a il ...

M5s : Anzaldi - Di Maio dica se vuole lista proscrizione giornalisti : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Davide Casaleggio chieda scusa al giornalista della ‘Stampa’ Jacopo Iacoboni per avergli impedito di seguire la sua convention, al direttore Maurizio Molinari, al Cdr e a tutti i giornalisti del quotidiano torinese. E si scusi con tutti gli italiani per la sonora menzogna dichiarata ieri al ‘Sole 24 Ore’, quando aveva detto che il suo convegno non ha nulla a che fare con il ...

Salvini agli alleati : «Insieme al Quirinale». Sì di Berlusconi e Meloni. M5s : la Lega dica se vuole cambiare : Matteo Salvini propone agli alleati del centrodestra di andare tutti insieme al Quirinale per il nuvo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi e...

Salvini agli alleati : «Insieme al Quirinale». Sì di Berlusconi e Meloni. M5s : la Lega dica se vuole cambiare : Matteo Salvini propone agli alleati del centrodestra di andare tutti insieme al Quirinale per il nuvo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi e...

Salvini agli alleati : «Insieme al Quirinale». Sì di Berlusconi e Meloni. M5s : la Lega dica se vuole cambiare : Matteo Salvini propone agli alleati del centrodestra di andare tutti insieme al Quirinale per il nuvo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi e...

Berlusconi vuole 'partire dal centrodestra' ma chiude a M5s : no a pauperismo : Roma, 5 apr. , askanews, Il governo che si prova a formare 'non potrà non partire dalla coalizione che ha vinto le elezioni, cioè il centrodestra, e dal leader della forza più votata, cioè la Lega'. ...

M5s vuole abolire i vitalizi che costano “190 milioni l’anno”. Ma i conti sono giusti? : Il Movimento 5 Stelle intende abolire i vecchi vitalizi parlamentari e vorrebbe procedere il prima possibile con l'approvazione delle delibere. Il pentastellato Riccardo Fraccaro ha dichiarato: "Partiremo dai vitalizi degli ex parlamentari. Ogni anno si spendono 190 milioni di euro per pagare 2.600 assegni d'oro”. Ma i conti del M5S sono giusti?continua a leggere

Saipem - Buffagni (M5s) : “Governo non legittimato vuole rinnovare cariche con ultimi dei renziani. Ora scatto d’orgoglio” : “rinnovare le cariche di Saipem in solitario è un precedente negativo”. Ma soprattutto: “Serve uno scatto di orgoglio da parte di un governo che da un lato non difende gli asset strategici e dall’altro, senza legittimazione popolare, corre da solo a rinnovare governance pubbliche con gli ultimi dei ‘renziani”. Mentre a Roma iniziano le consultazioni del Colle in vista della formazione del governo, il grillino ...

Meno della metà degli elettori M5s vuole andare al governo con la Lega : Con l’avvio delle consultazioni al Quirinale, la ricerca di una soluzione per la nascita di un nuovo governo è nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato gli orientamenti degli elettorati dei due partiti usciti vincitori dalle urne e che si contendono oggi Palazzo Chigi: i 5 Stelle e la Lega. La soluzione preferita dal 46% di chi ha votato ...

Il Pd conferma : “Mai un accordo con il M5s - Di Maio vuole solo occupare poltrone” : Intervistato da Fanpage.it, Andrea Romano, deputato del Pd, conferma che il suo partito non sosterrà un governo guidato dal M5s. "Di Maio vuole solo occupare una poltrona - attacca Romano -. Credo abbia già l'accordo con la Lega, ora vuole precostituirsi un alibi per salvarsi la faccia" in vista dell'alleanza con il Carroccio.Continua a leggere

'L'M5s vuole andare al governo con Di Maio premier' - Toninelli - : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …