Il M5S ha cambiato di nascosto i programmi elettorali senza dirlo a nessuno? L' accusa de

Il Foglio : “M5S ha cambiato il programma dopo il voto” | La replica : “Falso” : Il Foglio: “M5s ha cambiato il programma dopo il voto” | La replica: “Falso” Il quotidiano sostiene che i pentastellati abbiamo sostituito i documenti votati dalla base con un documento differente, all’indomani del voto. La (tardiva) replica: “Falso” Continua a leggere

Il Foglio : "M5S ha cambiato il programma dopo il voto" | La replica : "Falso" : Il quotidiano sostiene che i pentastellati abbiamo sostituito i documenti votati dalla base con un documento differente, all'indomani del voto. La (tardiva) replica: "Falso"

M5S - Il Foglio : “Programma cambiato sul sito dopo il voto”/ La replica : "solo falsità" - Di Maio "è una bufala" : M5s sotto accusa: scoop Foglio, "programma cambiato sul sito dopo le Elezioni". Caos Di Maio, espulsa la consigliera di Roma Cristina Grancio, "avvelenati dal potere"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:28:00 GMT)

M5S - Il Foglio : programma cambiato dopo elezioni. Di Maio : una bufala | : Un'inchiesta del quotidiano parla di grosse modifiche, soprattutto in politica estera. I 20 documenti approvati dalla base attraverso la piattaforma Rousseau sarebbero stati sostituiti con altri. Ma di Maio replica: una bufala

'Il Foglio' vs. il M5S : 'Hanno cambiato il programma' - La replica : 'Solo falsità' : È quanto si legge in un post del M5S di risposta a un articolo che accusa i pentastellati di aver modificato il programma elettorale dopo il 4 marzo, in particolare sulla politica estera e sulla ...

M5S sotto accusa - "programma cambiato su sito dopo Elezioni"/ Consigliera Roma espulsa attacca Di Maio : M5s sotto accusa: scoop Foglio, 'programma cambiato sul sito dopo le Elezioni'. Caos Di Maio, espulsa la Consigliera di Roma Cristina Grancio.

M5S sotto accusa - “programma cambiato su sito dopo Elezioni”/ Consigliera Roma espulsa attacca Di Maio : M5s sotto accusa: scoop Foglio, "programma cambiato sul sito dopo le Elezioni". Caos Di Maio, espulsa la Consigliera di Roma Cristina Grancio, "avvelenati dal potere"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:51:00 GMT)

M5S - Il Foglio : programma votato da iscritti cambiato dopo le elezioni - : Un'inchiesta del quotidiano parla di grosse modifiche, soprattutto in politica estera. I 20 documenti approvati dalla base attraverso la piattaforma Rousseau sarebbero stati sostituiti con altri molto diversi

M5S : Il Foglio rivela - cambiato programma votato da iscritti : "La versione del programma elettorale attualmente disponibile sul sito del movimento è completamente diversa da quella che c'era a febbraio" quando il programma M5s risultava aver passato i vaglio e ...

M5S - Il Foglio : programma votato da iscritti cambiato dopo le elezioni - : Un'inchiesta del quotidiano parla di grosse modifiche, soprattutto in politica estera. I 20 documenti approvati dalla base attraverso la piattaforma Rousseau sarebbero stati sostituiti con altri molto diversi

M5S e Luigi Di Maio smascherati - la vergogna : il programma elettorale sulla piattaforma Rousseau cambiato dopo il voto : "La versione del programma elettorale attualmente disponibile sul sito del movimento è completamente diversa da quella che c'era a febbraio Roma". È la rivelazione su Il Foglio di oggi scritta da ...

M5S - il Foglio : “Programma sul sito cambiato dopo le elezioni. Modifiche su esteri e sindacati” : “Il programma M5s pubblicato in rete è stato sostituito dopo le elezioni”. Il Foglio, in un articolo pubblicato nella versione cartacea, accusa il Movimento 5 stelle di aver modificato i documenti in cui vengono elencate le priorità di azione dei grillini. Le Modifiche, che hanno riguardato in particolare la sezione esteri (rimodulate ad esempio le contestazioni alla Nato e le critiche all’Ue) e i sindacati, sono state rilevate ...

M5S ha cambiato i programmi elettorali votati dalla base (senza dirlo a nessuno) : Un'inchiesta condotta da Luciano Capone de Il Foglio ha rivelato che i venti pdf dei vari programmi tematici presenti sul sito del Movimento 5 Stelle, votati dalla base grillina prima delle elezioni secondo il principio della democrazia diretta, sono stati sensibilmente modificati senza ricorrere a una nuova votazione e sostituiti senza alcun annuncio.Continua a leggere

'M5S ha cambiato i programmi votati' : 'La versione del programma elettorale attualmente disponibile sul sito del movimento è completamente diversa da quella che c'era a febbraio Roma '. E' quanto scrive oggi Luciano Capone su 'Il Foglio' ...