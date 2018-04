Il M5S conferma il veto | No al governo col Cav

Elezioni - Ghisleri (Euromedia Research) : “A un mese dal voto crescono Lega e M5S - lo confermano i sondaggi” : In col Lega mento con gli studi de L’aria che tira (su La7), sondaggista di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha illustrato gli ultimi sondaggi sul consenso degli italiani, a un mese dal voto del 4 marzo L'articolo Elezioni , Ghisleri (Euromedia Research) : “A un mese dal voto crescono Lega e M5s, lo confermano i sondaggi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Pd conferma : “Mai un accordo con il M5S - Di Maio vuole solo occupare poltrone” : Intervistato da Fanpage.it, Andrea Romano, deputato del Pd, conferma che il suo partito non sosterrà un governo guidato dal M5s. "Di Maio vuole solo occupare una poltrona - attacca Romano -. Credo abbia già l'accordo con la Lega, ora vuole precostituirsi un alibi per salvarsi la faccia" in vista dell'alleanza con il Carroccio.Continua a leggere