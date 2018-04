Il Grande Fratello è già bollente | i messaggi tra il fidanzato della

Matteo Gentili affranto parla di Paola Di Benedetto al Grande Fratello : Paola Di Benedetto criticata da Matteo Gentili al Grande Fratello 15 Matteo Gentili nel confessionale del Grande Fratello ha replicato alle parole di Paola Di Benedetto ed è apparso molto perplesso dopo aver sentito l’ultima dichiarazione rilasciata dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Dopo aver nominato Filippo e dopo aver detto che il motivo era solamente quello che fosse la persona che gli era piaciuta meno, il ...

Simone Poccia eliminato / L'avventura dello sportivo termina ancora prima di iniziare (Grande Fratello 2018) : Simone Poccia è uno dei concorrenti del Grande Fratello Nip: sportivo nella cerchia della nazionale di atlentica, cerca ora un'esperienza che gli permetta di ottenere notorietà.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:22:00 GMT)

Un napoletano al Grande Fratello : ecco Gigimario Favoloso - fidanzato famoso : TORRE DEL GRECO - Un torrese al Grande Fratello: Luigi Mario Favoloso, 30 anni, imprenditore di Torre del Greco e fidanzato di Nina Moric, da questa sera è ufficialmente un concorrente del Gf 2018, lo ...

Tutti i concorrenti di Grande Fratello 2018 : GF15 - un gruppo di concorrenti Non sono vip, non sono nip. Il Grande Fratello 2018 ha un cast per buona parte composto da ‘mezzi famosi’, parenti di e fidanzati di, personaggi che hanno già avuto diverse esperienze sul piccolo schermo (nei salotti di Barbara D’Urso, in particolare) o che in qualche modo hanno conosciuto la ribalta. A cominciare dal personaggio più “freak” di questa edizione ossia il Ken Italiano, ...

Aida Nizar/ Dal Gran Hermano al Grande Fratello 15 : "Non basterà una vita per ringraziarti Barbara!" : Aida Nizar è tra i concorrenti del Grande Fratello 15. Per la spagnola 43enne è il terzo Grande Fratello, dopo il Gran Hermano e il Gran Hermano Vip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:10:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri : "Simone Coccia? Non l'ho mai visto" (video) : Lucia Bramieri, nuora dell'indimenticato attore Gino, è stata chiamata da Barbara d'Urso nel confessionale del Grande Fratello per snocciolare una questione rimasta ancora in sospeso e che riguarda Simone Coccia, fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Infatti qualche anno fa la Bramieri avrebbe dichiarato che il giovane ragazzo ha provato a corteggiarla qualche tempo fa con dei messaggi piccanti e che lei, a sua volta, bbia avvisato ...

Grande Fratello 2018/ Diretta e concorrenti : Aida Nizar star! Eliminato Simone - Filippo o Valerio? (18 Aprile) : Grande Fratello 2018 torna in onda oggi, martedì 17 aprile, su canale 5: Diretta, i nomi dei concorrenti, le novità della casa e le ultime notizie di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:01:00 GMT)

Grande Fratello : Lucia Bramieri rivela la verità sul flirt con Coccia : Simone Coccia e Lucia Bramieri: cosa è accaduto? La verità al Grande Fratello Lucia Bramieri è stata chiamata da Barbara d’Urso nel confessionale del Grande Fratello 15 per rivelare la verità sul flirt con Simone Coccia. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha affermato che qualche anno fa erano uscite alcune news su di loro e dato che quindi lei era entrata questa sera nella Casa più spiata d’Italia forse era meglio che chiariva la ...

Simone Coccia e Lucia Bramieri dopo i messaggi : faccia a faccia al Grande Fratello : Simone Coccia e Lucia Bramieri al Grande Fratello dopo i messaggi: ecco cosa si sono detti dopo anni dai “famosi messaggi”, Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello. Entrambi sono i concorrenti della nuova edizione del reality show ma i due non lo sapevano. E quando il fidanzato […] L'articolo Simone Coccia e Lucia Bramieri dopo i messaggi: faccia a faccia al Grande Fratello ...

Bobby Solo/ La figlia Veronica Satti al Grande Fratello 15 : Cristiano Malgioglio attacca il cantante : Si parla di Bobby Solo nella prima puntata del Grande Fratello 2018. La figlia Veronica Satti è una concorrente del reality e Cristiano Malgioglio lo attacca(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 00:45:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : Aida Nizar concorrente : Aida Nizar è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2018. E' nota, alle cronache gossippare, per essere stata una delle spasimanti dell'ex isolano, Marco Ferri, durante l'avventura spagnola nella casa del Grande Hermano.prosegui la letturaGrande Fratello 2018: Aida Nizar concorrente pubblicato su Gossipblog.it 18 aprile 2018 00:35.

Grande Fratello 2018 - Alessia Prete concorrente : scheda e foto : Alessia Prete è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo...

Grande Fratello 2018 - Matteo Gentili concorrente : scheda e foto : Matteo Gentili è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona...