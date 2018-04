Il giudice ne ferma 11 in Serie B

Il giudice conferma : "La vita di Alfie è inutile". Verrà staccata la spina : Il giudice Paul Hayden ha deciso sul caso di Alfie Evans , il bambino di ventuno mesi afflitto da una patologia neuorologica degenerativa. Una malattia che non sarebbe stata neppure diagnosticata con ...

giudice tedesco conferma - Puigdemont resta agli arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Milano - interrogato il 24enne fermato per la violenza sessuale sulla studentessa : in silenzio davanti al giudice : Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Risponderà di rapina e violenza sessuale. Subito dopo il fermo aveva detto: "Ero drogato, non ricordo"

Milano - violenta 19enne e picchia il fidanzato : il 25enne fermato in silenzio davanti al giudice : Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Risponderà di rapina e violenza sessuale. Subito dopo il fermo aveva detto: "Ero drogato, non ricordo"

Milano - Rocco Papalia fermato alla guida dell'auto senza patente : multa e denuncia al giudice di sorveglianza : Sorpreso a guidare senza patente l'auto della moglie, nella «sua» Buccinasco. Rocco Papalia, ritenuto dalla magistratura uno dei personaggi di spicco della 'ndrangheta, è stato fermato sabato ...