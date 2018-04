Il giallo del programma politico del M5S

“Ma è uno scheletro!”. Choc alla stazione di Milano. A fare la scoperta una clochard - è giallo sull’identità della vittima. Ma c’è una pista : Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A fare la scoperta, intorno alle 7 di mattina è stata una clochard che ha immediatamente dato l’allarme. Le ossa, stando alle notizie offerte, erano in un vano nel quale passano vecchi tubi per il riscaldamento della stazione Centrale. Le indagini sul caso sono affidate alla squadra Mobile ...

Russia - giallo sulla morte del giornalista Maxsim Borodin - caduto dal balcone del suo appartamento : Indagava sui mercenari russi in Siria. Non ha mai ripreso conoscenza dopo la caduta. Reporter senza frontiere: "Circostanze sospette"

Caldo e Sabbia del Sahara - Benvenuti in ItAfrica : anche la neve delle Alpi si tinge di giallo [GALLERY] : 1/10 Stelvio ...

Il giallo - i media : «E' morto il generale Khalifa Haftar - capo delle forze armate di Tobruk» : Colpito da un ictus nei giorni scorsi e ricoverato in Francia, è morto il generale libico Khalifa Haftar comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk. Lo ha riferito...

Libia - “è morto il generale Haftar”/ Il giallo si infittisce - c'è la smentita dell'ONU : Libia, morto il generale Haftar: la notizia arriva dai media locali ma non ci sarebbe ancora la conferma. Solo oggi si era parlato di un leggero miglioramento dopo il ricovero.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 00:53:00 GMT)

Liverpool-Roma - 34 anni dopo : 'Vendichiamo la finale dell'84'. Il giallo dei biglietti in vendita già stanotte : 'Perché anche le partite di calcio, come gli amori di Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano'. Liverpool-Roma: 34 anni dopo si riaccende la sfida. dopo i sorteggi di Champions League che ...

Il giallo del film di Sorrentino. A Cannes "Loro" non ci sono : Garrone e Sorrentino in duello a Cannes, la saga. Correva l'anno 2008 e i due presentavano rispettivamente Gomorra , dall'omonimo libro di Saviano, e Il Divo , su Giulio Andreotti, . Poi nel 2015 ...

Real Madrid avversario della Roma in semifinale?/ Sorteggio - i giallorossi vendicheranno la Juventus? : Real Madrid avversario della Roma? Sorteggio, punti forti e deboli degli spagnoli in semifinale. Gli iberici sono gli avversari più temibili per i giallorossi, i campioni d’Europa in carica(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 07:39:00 GMT)

Nel giallo della morte di David Rossi si torna a parlare di festini hard : Da quel 6 marzo del 2013, giorno della morte di David Rossi, direttore della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, sono trascorsi più di cinque anni. La vicenda, che ora vede quattro indagini in corso – due a Genova e due nella città toscana - continua però a tenere banco anche in televisione soprattutto grazie alla trasmissione Le Iene. Nella puntata di mercoledì 11 aprile è andato in onda un ...

Haftar colpito da ictus. giallo sulle condizioni dell'uomo forte libico : La notizia arriva dalla Francia: il generale libico Khalifa Haftar, comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk, è stato ricoverato in un ospedale a Parigi il 5 aprile...

Aosta - diventa un giallo la scomparsa sul Cervino del magnate tedesco Haub : Il procuratore svizzero che coordina le ricerche: "Per ora non si può dire se siamo di fronte a un reato o a un tragico incidente". I familiari si sono offerti...

“Reato o tragico incidente” - la scomparsa del magnate tedesco sul Cervino diventa un giallo : La macchina dei soccorsi, finanziati anche dalla famiglia, è in piena attività ma del milionario tedesco Karl-Erivan Haub non c’è nessuna notizia. “È un esperto sciatore e alpinista, per questo, nonostante il tempo trascorso, non rinunciamo alla speranza di poterlo trovare”, ha scritto in un messaggio ai dipendenti del gruppo Tengelmann il fratello.Continua a leggere

giallo Fiori - venerdì 13 aprile il funerale del 33enne : SONCINO - Saranno celebrati venerdì pomeriggio, 13 aprile, a Soncino i funerali di Alessandro Fiori , il manager 33enne partito il 12 marzo per Istanbul e trovato morto lo scorso 28 marzo. Lo ha reso ...

Roma-Barcellona 3-0 : giallorossi stoici - Olimpico in delirio. Il Liverpool batte ancora Guardiola e vola in semifinale : Roma-Barcellona 3-0- E’ successo davvero. La Roma vola in semifinale di Champions League grazie ad una rimonta pazzesca targata Dzeko, De Rossi e Manolas. Un match perfetto in ogni minimo dettaglio. Un Dzeko formato leader assoluto. Difesa impenetrabile. Un centrocampo arricchito dalla grinta e la personalità di De Rossi. Oggi a Roma si è scritta […] L'articolo Roma-Barcellona 3-0: giallorossi stoici, Olimpico in delirio. Il ...