Il Fondo monetario bacchetta l' Italia Cresce meno di Grecia e Portogallo

Eurozona - Fondo monetario : “Serve un fondo di stabilizzazione contro recessioni e choc. Finanziato da Stati membri” : Un fondo di stabilizzazione macroeconomica della zona euro, Finanziato con contributi annuali dai paesi membri pari allo 0,35% del pil. Con l’obiettivo di sostenere i partner in fase di recessione e prestare soldi a singoli Stati per far fronte a choc comuni straordinari. È la proposta del fondo monetario Internazionale per uno strumento di bilancio centralizzato e autonomo per l’Eurozona. Con tre precondizioni per superare i timori ...