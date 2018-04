Il festival della tv di Dogliani a caccia di idee

Ancora più bello e ricco - Lake Como festival della Luce nel segno di Volta : ... Martin Chalfie , scopritore della proteina verde fluorescente , GPF, ; il neuroscienziato scopritore dei neuroni specchio, GiaComo Rizzolatti ; il filosofo della scienza Corrado Sinigaglia ; il ...

Montreux Jazz festival : svelato programma della 52esima edizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Eterotopie #2 " Secondo festival della libreria indipendente Sabot di Jesi : Proveremo ad interrogarci intorno ad uno dei fenomeni che più di tutti stanno caratterizzando la nostra società, dalla politica, all'economia, dal giornalismo alla satira: quello delle fake-news, che ...

National Geographic - festival delle Scienze : da lunedì a domenica - Giornata Mondiale della Terra - oltre 300 incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

FruttAmaMi - il primo festival della nutrizione naturale e cruelty free : @stockadobe Oggi si fa presto a dire salute, benessere, alimentazione corretta… Nell’ambito della buona tavola, si stanno diffondendo sempre più stili di vita e nutrizionali – come la dieta vegana, la vegan-crudista, la fruttaliana e l’igienista naturale – che possono generare confusione e cattiva informazione. Ecco che allora la parola d’ordine dev’essere consapevolezza, la quale deriva dal sapere, dalla ...

Chiarissima - il festival del Ben-Essere e della Vitalità : Chiarissima si svolge a Chiari, in provincia di Brescia, ed è un Festival con un nome che spunto sì dalla località questo aggettivo calza perfettamente anche per la sua mission. E’ “Chiarissima”, infatti, la tematica che si desidera affrontare in questi tre giorni di maggio in cui a Villa Mazzotti si svolge la IX edizione di questa rassegna dedicata al mondo olistico e delle discipline bio-naturali, al consumo critico, all’alimentazione sana e, ...

Vaccini - sonno - fake news. Anche tre premi Nobel al festival della Medicina di Bologna : ... aggiunge il prorettore alla Ricerca di Unibo Antonino Rotolo, «c'è una visione sbagliata della scienza, considerata salvifica o apocalittica. È importante, invece, lavorare tutti per una ...

Empoli ospita Leggenda festival della lettura e dell’ascolto : Per la prima volta Empoli ospita ‘Leggenda’, il festival dedicato alla lettura e all’ascolto con spettacoli, laboratori, incontri con autori

L'incubo della sorveglianza di massa - raccontata al festival di Perugia : Telecamere che tengono traccia di chi passa per i luoghi pubblici, accesso agli atti amministrativi e politiche di conservazione dei dati degli utenti che oltrepassano ogni ragionevole limite temporale. Gli ingredienti dell’incubo della sorveglianza di massa sono stati protagonisti durante il panel “Privacy nightmare Italia: storie di sorveglianza”, presentato nel primo giorno della dodicesima edizione del Festival del ...

Felix - la serie spagnola conquista il festival della tv di Cannes : parla il protagonista Leonardo Sbaraglia : Cannes - La serie spagnola Felix ha conquistato la prima edizione del Festival della tv di Cannes con una piccola grande rivoluzione. Mischiando una spy story alla comedy ha emozionato e divertito il ...

festival della Lentezza : dal 15 al 17 giugno 2018 - la 4ª edizione alla Reggia di Colorno (PR) : In linea con la propria idea di fondo, quella di restituire il giusto ritmo alle cose, il Festival della Lentezza costruisce e svela il programma della sua nuova edizione con calma, mettendo insieme i pezzi un po’ per volta, così come un po’ per volta si cura il terreno e crescono le piante. Dopo la conferma del tema attorno al quale ruoteranno tutti gli eventi e gli incontri della manifestazione – ovvero, il “coltivare”, in tutte le sue ...

Al via il festival del Giornalismo - si discute della rivoluzione digitale : Un mondo in continuo cambiamento, un Giornalismo che affronta sempre nuove sfide dalla rivoluzione digitale alle guerre non 'accessibili', ai movimenti di protesta e alle democrazie in crisi, all'attacco ...

A Empoli "Leggenda" - festival della lettura e dell'ascolto per bambini e ragazzi : FIRENZE - Per la prima volta Empoli ospita 'Leggenda', il festival dedicato alla lettura e all'ascolto con spettacoli, laboratori, incontri con autori e mostre mostra mercato del libro che animeranno la città e in particolare le scuole. L'appuntamento è dal 25 al 27 maggio, un lungo fine settimana che ...

festival della Musica liturgica a Vittoria : Sabato 14 aprile a Vittoria si terrà il Festival della Musica liturgica Memorial Pippo Rizza. Otto i cori in gara nella chiesa della Basilica.