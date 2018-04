Il circo del Grande Fratello 2018 ha una sola direttrice | figli di e fidanzati di fatto

Il mondo spettacolare del circo Lidia Togni a Ragusa Show dal 20 aprile al 1° Maggio : ... in programma due spettacoli al giorno alle 18.00 e alle 21.15, la domenica ore 17.00 e secondo spettacolo alle 19.30; martedì 24 aprile riposo, martedì 1° Maggio spettacoli ore 17.00 e 19.30. Tappa ...

Economia circolare : il progetto innovativo Nespresso per la raccolta e il riciclo dell’alluminio : Prosegue l’impegno di Nespresso a favore della tutela ambientale con un progetto innovativo per la raccolta e il riciclo dell’alluminio. L’iniziativa sigla il rinnovo della lunga e consolidata collaborazione tra l’azienda e CIAL, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo dell’alluminio, per l’affermazione dei principi dell’Economia circolare, di cui l’alluminio è assoluto protagonista essendo riciclabile all’infinito e al 100%. Da sempre ...

Isola - circola il nome del vincitore. La finale del reality si avvicina e c’è chi ‘si lascia scappare’ qualcosa… E se fosse vero quello che si dice? Boom! : Ci siamo. Dopo una lunga attesa, tante polemiche, mille discussioni, diecimila pettegolezzi e altrettanti scandali, lunedì 16 aprile andrà in onda la finale de L’Isola dei famosi. Finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata un’edizione piena di colpi di scena. In studio, oltre ad Alessia Marcuzzi – che a Verissimo ha confessato di “essere stata male” quando sua figlia le ha chiesto se fosse un’ubriacona ...

Recensire spettacoli e concerti : domani il nuovo incontro formativo del circolo della Stampa : Argomento dell'incontro è 'La recensione di spettacoli e concerti: equilibrato esercizio di critica per non incorrere nella scrittura di uno spot'; a relazionare saranno: Ugo Sbisà , critico musicale ...

Tc New Country Club Frascati miglior circolo del Lazio nella Coppa Gabbiani di tennis : Frascati (Rm) – Il Tc New Country Club Frascati si è classificato al primo posto della classifica per circoli della Coppa Gabbiani. Il verdetto è arrivato grazie ai tanti punti accumulati dalle diverse squadre tuscolane che hanno partecipato alla kermesse in cui, tra l’altro, è arrivato anche il premio di miglior giocatore assoluto della IV categoria per Francesco Pitone e di quarto classificato nella III categoria per Christian Russo. Questi, ...

Green Alley Award 2018 - la call per startup dell'economia circolare - : La giuria è composta dai rappresentanti di Landbell Group ed esperti esterni tra cui Alexis Figeac, ideatore del progetto europeo R2Pi sui modelli di business dell'economia circolare, e Suvi Haimi, ...

“È possibile”. Fabrizio Frizzi - la proposta choc. A poche settimane dalla scomparsa del conduttore circola una voce molto particolare sul suo conto che ha scatenato l’apoteosi. E se vi sembra una follia - sappiate che non lo è… : Il 26 marzo 2018 Fabrizio Frizzi è morto, aveva 60 anni appena compiuti e se ne è andato per via di una emorragia cerebrale. Fabrizio Frizzi era molto malato e l’ischemia che lo aveva colpito a ottobre 2017 mentre registrava una puntata de L’Eredità era solo una delle manifestazioni del suo stare male. Ma Frizzi aveva tenuto tutto per sé. Quando era tornato a condurre il programma a dicembre, aveva detto al suo pubblico che stava ancora ...

Rimini : sabato la Marcia per la Scienza del circolo UAAR : Anche quest'anno il circolo UAAR di Rimini partecipa alla Marcia per la Scienza, un evento internazionale , qui il sito March for Science, con appuntamenti in tutto il mondo e che ha l'intenzione di promuovere e difendere la cultura scientifica, oggetto di sempre più ...

Green Alley Award 2018 : il contributo di Erp Italia alla ricerca di startup dell’economia circolare : Erp Italia, tra i primi Sistemi Collettivi no profit in Italia in termini di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RPA), è partner Italiana del Green Alley Award 2018, concorso europeo per le startup che si occupano di economia circolare. Il premio si rivolge a tutte le startup e ai giovani imprenditori che abbiano sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare ...

Maturità 2018 : pubblicata la circolare sull’uso delle calcolatrici per la II prova : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca ha inviato una circolare a tutti i licei e istituti tecnici e professionali in relazione all’utilizzo delle calcolatrici durante la seconda prova dell’Esame di maturita’. Si conferma l’indicazione fornita gia’ lo scorso anno, nell’Ordinanza ministeriale n.257 del 4 maggio 2017, sull’autorizzazione a utilizzare ...

“Si dice che…”. Isola - il colpo di grazia. Dopo le mille polemiche di questa edizione - arriva l’ultimo attacco micidiale contro Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. La voce che circola è molto seria e la conduttrice dovrebbe smetterla di scherzare. Panico : Isola dei famosi, Striscia la notizia torna all’attacco del reality. In modo sempre più feroce. Ora che sembra sia stata messa una pietra sopra il canna-gate, gli argomenti da affrontare sono altri… Ormai Striscia ha affrontato il canna-gate in lungo e in largo; ha fatto ascoltare audio che sembrano confermare che Francesco Monte in Honduras abbia veramente fatto uso di marijuana; ha mostrato prove video, insomma, ha messo in difficoltà per ...

MARCIANISE - Dal 5 all'8 aprile la struttura itinerante di Comieco animerà Piazza Umberto I alla scoperta dell'economia circolare di carta e cartone GUARDA LE FOTO : PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui ...

Astronomia : un enorme sciame di buchi neri potrebbe circondare il cuore della Via Lattea : Uno sciame di migliaia di buchi neri potrebbe circondare il gigantesco buco nero al centro della Via Lattea, secondo un nuovo studio. Ai centri della maggior parte, se non di tutte, le galassie ci sono buchi neri super-massicci che hanno masse che vanno da milioni a miliardi di volte quella del sole. Per esempio, al centro della nostra galassia si trova Sagittarius A*, con una massa 4,5 milioni di volte quella del sole. Secondo gli scienziati, i ...

Il camion del circo esce di strada - muore un elefante e due rimangono feriti : autostrada bloccata : E’ successo in Spagna, nella Murcia, lunedì pomeriggio. Cinque elefanti hanno costretto alla chiusura di un’autostrada nella Spagna sud-orientale dopo essere fuggiti dal camion da circo che li trasportava e che ha fatto incidente. Uno degli elefanti è morto per le ferite riportate, mentre altri due sono rimasti feriti, secondo la polizia locale. Per recuperare gli animali feriti dalla carreggiata è stata usata una gru. L’incidente è ...