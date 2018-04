Il Cacciatore ultima puntata 17 aprile | le anticipazioni | cast e curiosità

Anticipazioni Il Cacciatore sesta e ultima puntata del 18 aprile : il finale choc Video : Giunge al termine la prima stagione della fiction [Video] #il Cacciatore in onda su Raidue. Mercoledì 18 aprile andra' in onda in prime time la sesta e ultima puntata di questa prima stagione apprezzata dalla critica anche se poi non ha ottenuto ascolti elevatissimio in televisione, anzi la media è abbastanza deludente. I vertici Rai, infatti, avevao stimato questo nuovo prodotto oltre i 3 milioni di spettatori a serata ma questi numeri non sono ...