Il Cacciatore 2 | ci sarà? Anticipazioni | Davide Merengo conferma | la seconda stagione è

Il Cacciatore 2 ci sarà : Francesco Montanari al Canneseries Buone notizie per coloro che stanno seguendo su Rai 2 le crude indagini de Il Cacciatore, di cui questa sera andrà in onda l’ultima puntata (qui le anticipazioni): la fiction con Francesco Montanari, nonostante gli ascolti non proprio alle stelle, è stata riconfermata per una seconda stagione che è già in fase di pre-produzione. Il Cacciatore: la seconda stagione è in fase di scrittura Gli autori stanno ...