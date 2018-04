Il bimbo è figlio di due mamme | l' anagrafe non lo riconosce

A Padova - dona un pezzo del suo fegato al figlio malato : il padre salva il bimbo di 1 anno : Il figlio ha meno di un anno, è in fin di vita e ha urgente bisogno di un trapianto di fegato. La ricerca dell'organo risulta fallimentare, così si pensa a un donatore vivente. I genitori del piccolo si propongono entrambi e alla fine la scelta ricade sul padre, che, donandogli il 25% del suo fegato, gli salva la vita. È accaduto a Padova, dove da vent'anni non si eseguiva un intervento simile. Si legge sul Messaggero:Non ...

“Mio figlio è morto”. Scatta raccolta fondi - ma il bimbo è vivo e sta bene : Una donna di Nardò ha invitato il prete della sua parrocchia a raccogliere fondi per organizzare il funerale del figlio morto: il bimbo però era vivo e vegeto.Continua a leggere

Inventa morte figlio per avere soldi/ Nardò - truffa scoperta per caso e il bimbo esclama : “Ma io sono vivo!” : Nardò, Inventa morte figlio per avere soldi: truffa scoperta per caso. E il bimbo esclama: “Ma io sono vivo!”. Le ultime notizie sull'incredibile storia di disperazione familiare(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:35:00 GMT)

Usa - papà dimentica il figlio per ore nell’auto bollente : il bimbo muore : Il drammatico incidente in Carolina del Sud. Il papà si è dimenticato di lasciare il figlio all'asilo ed è andato a lavoro. Il bambino è stato trovato dopo ore privo di sensi.Continua a leggere

Perde il figlio per un aborto spontaneo : uccide 20enne incinta e le strappa il bimbo dal ventre : Uno scioccante fatto di cronaca quello che arriva dal Messico. Cinthia Fatima aveva perso il suo bambino mesi fa, tenendola notizia dell'aborto spontaneo segreta a tutti, incluso suo marito. Nel tentativo di dimostrare all'uomo che avesse perso il figlio recentemente, si è macchiata di un crimine indicibile...Continua a leggere

Investe mamma e bimbo e scappa lasciandoli a terra - scopre che erano moglie e figlio : L'uomo, arrestato poco dopo dalla polizia ubriaco, ha scoperto che il figlio era morto e la moglie in gravissime condizioni.Continua a leggere

Lory Del Santo - il figlio Conor ed Eric Clapton/ Oggi nuove foto del bimbo morto tragicamente (Domenica Live) : Lory Del Santo, il figlio Conor ed Eric Clapton: Oggi nuove foto del bimbo morto tragicamente a Domenica Live. Le ultime notizie sul dramma vissuto dalla showgirl e l'ex compagno(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:53:00 GMT)

‘Quel bimbo non ti somiglia’ - un post su Facebook gli svela la verità sul figlio Video : A volte basta davvero poco per mandare in pezzi la vita di un uomo, magari solo un post pubblicato su Facebook [Video]. Ne sa qualcosa un operaio 30enne di Pesaro, che in pochi giorni ha visto tutte le sue certezze crollare, mettendo in discussione la sua stessa esistenza, dopo aver letto una frase scritta sul social network da un suo conoscente: “Guarda che tuo figlio non ti somiglia”. Parole a cui in un primo momento non aveva dato troppo ...