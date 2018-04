Il Bayern Monaco in finale in Coppa di Germania

Coppa di Germania : Bayern Monaco travolgente - è in finale : Roboante 6-2 al Bayer Leverkusen in semifinale: a segno Javi Martinez, Lewandowski, Thiago Alcantara e tripletta di Muller

Champions - tegola per il Bayern Monaco : stagione finita per Vidal : Monaco DI BAVIERA - tegola in casa Bayern Monaco in vista della semifinale di Champions contro il Real Madrid. stagione finita per Arturo Vidal . Il centrocampista cileno è stato sottoposto ieri a un ...

Mercato Juve - duello con il Bayern Monaco per Martial : Ci sono sempre di mezzo quegli altri, amici potenti e con molti soldi: gli ultimi intrecci di Mercato in casa Juve si concludono sempre alla stessa maniera, nel duello serrato con il Bayern Monaco. E ...

Bundesliga - cinquina del Bayern Monaco al Moenchengladbach : BERLINO , GERMANIA, - Il Bayern Monaco rifila cinque reti al Borussia Moenchengladbach . Ospiti che si portano in vantaggio con Drmic dopo soli 9', per poi subire la 'manita' dei già campioni di ...

Il Bayern Monaco ufficializza Kovac - sarà il nuovo tecnico : FRANCOFORTE , GERMANIA, - Un comportamento ' poco professionale e irrispettoso '. Fredi Bobic , direttore sportivo dell' Eintracht Francoforte , non le manda a dire. Oggi il Bayern Monaco ha ...

Juve o Bayern Monaco : a giorni la risposta di Emre Can : Sono giorni di attesa per Juventus e Bayern Monaco . Come scrive La Gazzetta dello Sport , i due club hanno presentato le proprie offerte a Emre Can e nei prossimi giorni aspettano una risposta definitiva dal centrocampista del Liverpool.

Champions - le semifinali : Roma eccoti il Liverpool. E Bayern Monaco-Real Madrid : L'urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti delle semifinali di Champions. A estrarre i nomi dei club che si affronteranno il 24 e 25 aprile , gare di andata, e 1° e 2 maggio, è stato l'ex ...

Bayern Monaco - Niko Kovac è il nuovo allenatore : ufficiale l'arrivo in panchina dal prossimo 1 luglio : Tanti i nomi accostati alla panchina del Bayern Monaco, ma alla fine la scelta è ricaduta su Niko Kovac. Sarà il croato, infatti, il prossimo allenatore del club bavarese. Ad annunciare l'arrivo di ...

Bayern Monaco-Real Madrid : data - orario e dove vederla in Tv e streaming : La partita sarà visibile anche in streaming attraverso Premium Play per i soli abbonati e, se trasmessa in chiaro, anche su Mediaset on Demand. Champions League Bayern Monaco Bayern Monaco vs Real ...

