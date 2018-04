Ibrahimovic annuncia | ' Si | andrò ai Mondiali | non sarebbe un Mondiale senza di me'

Ibrahimovic annuncia : 'Si - andrò ai Mondiali' : 'Sì, andrò al mondiale! Che mondiale sarebbe senza di me'. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, scioglie le riserve e annuncia la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo di Russia 2018 con la nazionale svedese. 'Non posso dire di più se non che andrò ai mondiali -aggiunge il 36enne svedese in un'intervista alla ABC-. Se dico di più, poi la gente mi criticherà, ...