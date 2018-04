Ibra | Sì | andrò al mondiale

adnkronos

: Ibra avvisa la FIFA: 'Non possono fermarmi, se voglio il Mondiale ci andrò' | Milan News - milanlivestream : Ibra avvisa la FIFA: 'Non possono fermarmi, se voglio il Mondiale ci andrò' | Milan News - FcInterNewsit : Ibra sfida la Fifa: 'Se vorrò, andrò al Mondiale' -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) "Sì,al! Chesarebbe senza di me". L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, Zlatanhimovic, scioglie le riserve e annuncia la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo di Russia 2018 con la nazionale svedese. "Non posso dire di più se non cheai mondiali -aggiunge il 36enne svedese in un'intervista alla ABC-. Se dico di più, poi la gente mi criticherà, ...