I tifosi dell' Inter prendono in giro Buffon | parte il coro insensibile verso

Gol annullato a Karamoh - i tifosi dell'Inter all'arbitro : 'Insensibile' : MILANO - San Siro come Firenze: durante Inter-Cagliari partono i cori 'Insensibile' a un gol annullato per netto fuorigioco a Karamoh al 46' del primo tempo. Domenica, durante il primo tempo di ...

Derby di Roma - cori su Anna Frank da parte dei tifosi della Lazio : interviene la Procura : La Procura di Roma è in attesa nei prossimi giorni di un’informativa della Digos per aprire poi un’indagine sui cori antisemiti e i saluti Romani fatti ieri sera a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio prima del Derby con la Roma che si è giocato allo stadio Olimpico. Fra il materiale al vaglio dei pm Romani anche un video in cui si vede un ultras intonare il coro ‘Anna Frank è della Roma’. La sezione Antiterrorismo della Procura di Roma intanto ...

"Insensibile" : i tifosi della Fiorentina sfottono l'arbitro e a Buffon fischiano le orecchie : l'arbitro Orsato assegna un rigore alla Spal e i tifosi non perdono occasione per ironizzare sulle dichiarazioni del portiere

“Insensibile - insensibile” - Orsato fischia rigore per la Spal : sfottò dei tifosi della Fiorentina a Buffon [VIDEO] : Le dichiarazioni di Buffon al termine della gara contro il Real Madrid hanno creato più di qualche polemica, il portiere bianconero furioso con l’arbitro dopo il penalty concesso ai blancos e che ha portato all’eliminazione in Champions League. In occasione della gara tra Fiorentina e Spal episodio esilarante: Orsato al nono minuto di Fiorentina-Spal concede un rigore per gli ospiti, salvo poi negarlo dopo aver rivisto le immagini ...

Calcio - tifosi della Lazio intonano cori antisemiti su Anna Frank e fanno saluti romani a Ponte Milvio prima del derby : Il coro “Anna Frank è della Roma” e, insieme, i saluti romani. Il tutto ripreso dai cellulari, come mostra un video diffuso da Il Messaggero. Nel giorno del derby della Capitale, i tifosi della Lazio tornano protagonisti di episodi di antisemitismo, come già fu in occasione della stracittadina d’andata e ancora prima lo scorso ottobre, con lo scandalo delle figurine – affisse in cruva Sud (quella della Roma) durante la ...

"Anna Frank è della Roma". I tifosi della Lazio di nuovo oltraggiosi prima del derby : Cori "Anna Frank è della Roma" e saluti romani a ponte Milvio da parte di tifosi della Lazio diretti allo stadio Olimpico per assistere al derby di stasera.In un video pubblicato sul Messaggero.it si vede un supporter che in primo piano intona il coro a squarciagola e in sottofondo altre voci, in coro, lo seguono mentre alle sue spalle alcuni tifosi fanno il saluto romano.E non è la prima volta che i supporter della Lazio tirano in ...

Mariella Scirea : messaggio speciale ai tifosi della Juve : ... ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi bianconeri,specialmente a quelli che fanno parte di uno dei 503 Official Fan Club sparsi per il mondo: 'Vi ringrazio per il lavoro svolto in questa ...

Salah : 'I miei ex compagni speravano di non pescarci. Amo i tifosi della Roma - sarà bello tornare' : L'attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, ha parlato alla Cnn del sorteggio di Champions League che ha abbinato la Roma ai Reds. Il sorteggio. 'Ho sentito alcuni dei miei ex compagni prima del ...

Champions - Elkann : 'Notte grande orgoglio per i tifosi della Juventus' : AMSTERDAM - ' Per gli juventini è stata una notte di grande orgoglio per quello che è stato fatto in campo '. Così John Elkann , presidente di Fca ed Exor, sulla serata di Champions. ' Questa partita ...

Beppe Grillo sui tifosi della Roma dopo i festeggiamenti di ieri : 'vi invidio - che potete sfogare le frustrazioni della vita' : Beppe Grillo, comico genovese, ha commentato i festeggiamenti in quel di Roma dei tifosi giallorossi al settimo cielo dopo aver battuto il Barca 'Quando vedo le vostre reazioni meravigliose mi viene ...

Roma-Barcellona - tifosi assaltano bus e camion dell'Ama : quando il tifo è esagerato : Roma trionfa con il Barcellona e la città impazzisce. Strade, piazze, case si riempiono di bandiere, cori e tifosi scatenati. E' una notte da ricordare. Ma la gioia incontenibile di qualcuno rischia ...

Impresa della Roma contro il Barcellona - il delirio dei tifosi giallorossi : Cori, sciarpe, bandiere giallorosse. I tifosi Romanisti hanno invaso le strade della Capitale dopo la vittoria storica contro il Barcellona all'Olimpico. RomaToday ha raccolto in tre minuti il meglio degli oltre 200...

Il Var ai Mondiali : 4 assistenti per l’arbitro e tifosi informati delle decisioni : Gli assistenti del team di supporto all'arbitro saranno 4 e opereranno da una centrale unica. Inoltre un membro dello staff Fifa informerà i tifosi sulle decisioni. L'articolo Il Var ai Mondiali: 4 assistenti per l’arbitro e tifosi informati delle decisioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anna Frank - la difesa dei tifosi della Lazio : "Chi è - un'attrice?" : Gli ultrà della Lazio interrogati dopo il caso degli adesivi: "Pensavamo fosse la figlia di Fantozzi"