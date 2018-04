I parchi dop e doc

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) L’Italia conta 24nazionali, 124regionali, 147 riserve naturali statali, 30 aree marine protette. E centinaia di aree protette gestite a livello locale. In questi territori, oltre a proteggere biodiversità, paesaggio e ambiente, si producono 733 prodotti agroalimentari di qualità certificati: 150 fra Dop/Igp e Doc/Docg per i vini; 263 prodotti tradizionali; 198 prodotti classificati nell’Atlante dei Prodotti deie 114 prodotti certificati dall’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale. Un comparto produttivo che coinvolge, nel solo territorio delle aree protette, oltre 230mila aziende. A queste vanno aggiunte quelle dell’indotto nelle aree limitrofe. Insomma, l’agricoltura svolge un ruolo fondamentale per la promozione della biodiversità e del territorio nelle aree protette. Tema al centro dell’incontro promosso oggi da Federpresso la sede del Parco ...