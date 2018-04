' I concorrenti sono già conosciuti' e scoppia la polemica | sembra l' edizione vip

Grande Fratello Nip : ecco i concorrenti dell’edizione numero 15. Non sono tutti sconosciuti : chi entra nella casa di Cinecittà : Manca pochissimo al debutto del Grande Fratello 2018. L’edizione numero 15 sarà all’insegna della tradizione e dell’innovazione: ci saranno 106 telecamere di cui 96 robotizzate, gestite dal regista con joystick. Una novità assoluta nel mondo per questo reality. Il Grande Fratello si potrà seguire in streaming con una doppia regia, ci sarà il live blogging, le puntate di datytime, di prime time e video e otto puntate in ...

Chi sono i concorrenti del «Grande Fratello 15» : Lei ha 23 anni di più, impegnata nel sociale e nella politica. Simone, un ragazzone muscoloso, ex muratore, racconta di aver conquistato migliaia di donne. Ragazzo immagine e stripman, ha partecipato ...

Barbara D'Urso svela i concorrenti del Grande Fratello : ecco chi sono : Tra questi Lucia Bramieri , nuora di Gino, famoso attore scomparso 22 anni fa, e Simone Coccia Colaiuta , fidanzato della nota politica abruzzese Stefania Pezzopane. Tra i non famosi completamente ...

Grande Fratello 2018 - i 'super boni' : ecco chi sono i primi concorrenti presentati da Barbara d'Urso : Ha studiato economia, si definisce il classico ragazzo della Roma bene "ma le etichette non mi piacciono, so stare in tutti i contesti" assicura. Simone Poccia , 23 anni, nato a Gaeta vive a Formia, ...

Grande Fratello 2018 concorrenti : chi sono Simone - Filippo e Valerio : concorrenti Grande Fratello 2018: chi sono i concorrenti Valerio Logrieco, Filippo Contri e Simone Poccia Il Grande Fratello 2018 partirà ufficialmente martedì 17 aprile ma a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha svelato in anteprima i primi tre concorrenti. Si tratta di Valerio Logrieco, Filippo Contri e Simone Poccia. I tre sono stati rinchiusi in un […] L'articolo Grande Fratello 2018 concorrenti: chi sono Simone, Filippo e Valerio ...

Grande Fratello 2018 - Barbara D'Urso : "Ci saranno diversi concorrenti che sono già apparsi in tv o sui giornali" : Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha rivelato importanti anticipazioni sul cast del reality.

“Squalificata”. Rissa choc all'(altra) Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

