I Castro dalla gestione implacabile del potere alla transizione dolce

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Una delle certezze più salde nelle relazioni internazionali da oltre mezzo secolo era che nella Cuba post rivoluzionaria comandavano i. Ora le cose cambieranno, anche se non del tutto, e cioè con il dimissionario presidente Raulche resterà a capo del Partito Comunista e controllerà ancora le forze armate, i due pilastri della Rivoluzione.Cuba, una piccola isola caraibica, è stata un gigante politico per il peso che la Rivoluzione di Fidel e di Che Guevara del 1959 ebbe sull'America Latina e su tutto il mondo, ma anche per la sua vicinanza geografica al gigante statunitense. La Cuba dei fratelliè stata la zanzara fastidiosa che punzecchiò l'impero dall'interno del suo cortile di casa.Il prezzo per questo protagonismo cubano è stato l'alleanza di ferro con l'Unione Sovietica che l'avvocato liberal-democratico ...