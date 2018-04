I brani di Flicker di Niall Horan registrati con un’orchestra sinfonica irlandese | “Un

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Una performance inedita deididicon un'orchestra: il cantante degli One Direction ha registrato alcune canzoni contenute nell'album di debutto per uno speciale tv che andrà in onda a breve!Con l'accompagnamento della RTE Concert Orchestra,ha registrato un concerto esclusivo, in cui si è esibito insieme ai membri dell'orchestra nelle tracce dell'album, pubblicato ad ottobre 2017. Una nuova versione, più classica, dunque, di un album completamente pop!Persi tratta di un grande onore, in quanto la RTE Concert Orchestra è la principale orchestra professionale in Irlanda, paese natale del cantante. Da sempre orgoglioso delle sue origini,ha accettato con grande entusiasmo la proposta per la registrazione di questo nuovo spettacolo.D'altra parte,non ha mai mancato di citare la propria patria...