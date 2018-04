Huawei P10 e P10 Lite scontati solo online per gli X-Day di Mediaworld | i prezzi

Fondamentale aggiornamento B206 su Huawei P10 Lite : risolutivo di più problemi? : Più che atteso il prossimo aggiornamento B206 su Huawei P10 Lite come risolutivo di più di una serie di problemi che lo smartphone ha sperimentato nel corso delle ultime settimane e giorni, a seguito di update poco felici. L'intervento degli sviluppatori sarebbe in dirittura d'arrivo con la prima apparizione del pacchetto in Europa, così come ci comunica l'autorevole fonte tedesca Huawei Blog. Nella giornata di ieri, abbiamo esaminato a fondo ...

Che bocciatura per Huawei P10 Lite con aggiornamento B203 : tra batteria e notifiche Facebook : Stanno trapelando in Rete i primi feedback per Huawei P10 Lite dopo il rilascio dell'aggiornamento B203 qui in Italia. Come riportato di recente su OptiMagazine, le prime segnalazioni da parte del pubblico italiano sono giunte nella serata di giovedì, al punto che in tanti nel corso del weekend hanno avuto modo di toccare con mano questo nuovo pacchetto software. Al momento sarebbero almeno due le criticità da analizzare con grande attenzione, ...

Sorpresa Huawei P10 Lite : segnalazioni per l’aggiornamento B203 e funzione “Dividi schermo” : Giorni piuttosto intensi e con qualche Sorpresa per gli utenti che hanno deciso di puntare su Huawei P10 Lite, visto che lo smartphone divenuto molto popolare qui in Italia sta iniziando a ricevere in queste ore l'aggiornamento B203. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della patch B199, ma a quanto pare per buona parte delle unità no brand in circolazione la decisione da parte del produttore è stata quella di fare un doppio passo in avanti. ...

Inconfutabile indizio Oreo su Huawei P10 Lite : aggiornamento B321 su Firmware Finder : Oreo su Huawei P10 Lite è alle porte: l'aggiornamento B321 che porta con se proprio il major update Android 8.0 ha fatto capolino sui Firmware Finder, anche se con gli opportuni distinguo. Il pacchetto, in effetti, non è ancora scaricabile ma come non interpretare la sua presenza come un segnale positivo per il prossimo rilascio tanto atteso? In alcune communitu Facebook del device sono comparse più segnalazioni di utenti che utilizzando il ...

Due novità su Huawei P10 Lite con aggiornamento B199 per fotocamera e WhatsApp : Il Huawei P10 Lite riceve un nuovo aggiornamento, esattamente il pacchetto B199 in queste ore, pensato per la variante no brand etichettata con codice modello WAS-LX1 molto diffusa in Italia. Il firmware è abbastanza corposo ossia di ben 446 MB e porta con se due interessanti novità che dovrebbero migliorare l'esperienza d'uso quotidiana con il telefono. La primissima nuova funzione a disposizione del Huawei P10 Lite, così come riportata pure ...

Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto : a meno di 200 euro da metà aprile 2018 : Huawei P10 Lite sarà disponibile a prezzo sottocosto a partire dalla metà di aprile 2018: ecco quanto costerà in nel noto volantino nazionale di Carrefour.Segnaliamo a tutti coloro che hanno un budget di spesa non particolarmente elevato, intorno ai 200 euro, che a partire dal 11 aprile 2018 (e fino al 20 dello stesso mese) potranno acquistare a prezzo sottocosto l’Huawei P10 Lite.Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto: ecco le condizioni del ...

Smartphone Android in offerta oggi 8 aprile : Nokia 8 - Huawei P10 - Sony Xperia XZ2 - Xiaomi Mi A1 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 5 aprile su store online sono: Nokia 8, Huawei P10, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi A1 e Redmi 5 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 aprile: Nokia 8, Huawei P10, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi A1 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 5 aprile : LG V30 - Huawei P10 - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 5 aprile su store online sono: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 5 aprile: LG V30, Huawei P10, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Cosa cambia con l’aggiornamento B365 su Huawei P10 Plus : importante funzione migliorata : Pronto a sbarcare anche in Italia il nuovo aggiornamento B365 su Huawei P10 Plus? Il primo avvistamento del pacchetto specifico è avvenuto in Europa ed è stato riportato dalla fonte Stechguide . Dopo il primo aggiornamento Oreo per il device in questione è previsto già un nuovo firmware migliorativo e quello in programma potrebbe giovare e non poco al telefono, in merito ad una sua specifica funzionalità. L'aggiornamento B365 su Huawei P10 ...

Chiude marzo col botto Huawei P10 Lite : aggiornamento B207 e B208 appena partito : Non poteva Chiudersi in modo migliore il mese di marzo per Huawei P10 Lite, dall'alto dell'aggiornamento B207 e B208, che fanno capo rispettivamente ai modelli WAS-L01 e WAS-L21 (link al download su 'stechguide.com'). Al loro interno non dovreste trovare nulla di più che l'omologazione alla patch di sicurezza di marzo, l'ultima disponibile tra tutte quelle fin qui implementate da Google. Il processo di roll-out partirà da qui ad un paio di ...

Un altro Oreo su Huawei P10 : spazio all’aggiornamento B365 dal 31 marzo : Un'altra serie firmware basata sull'aggiornamento Oreo sta iniziando a dispiegarsi per Huawei P10, più precisamente per i modelli europei VTR-L29 e VTR-L09, sempre basata sull'interfaccia EMUI 8.0. Neanche a dirlo, si tratta di un pacchetto destinato agli esemplari no brand, che dovrebbe iniziare a dare i primi segnali di sé nell'arco delle prossime due settimane, e quindi a cavallo della metà di aprile, apportando però le novità relative alla ...

Precisazioni su Huawei P10 Lite e modalità tascabile : tutto sugli sbalzi del volume della suoneria : Il mese di marzo ci ha presentato diverse novità per Huawei P10 Lite, come del resto abbiamo avuto modo di osservare poco più di una settimana fa quando abbiamo parlato di un aggiornamento specifico per i modelli brandizzati TIM. In attesa di comunicazioni per quanto riguarda un argomento delicatissimo, come la possibilità compatibilità tra uno smartphone che ha venduto tanto in Italia e Android Oreo, oggi voglio concentrarmi su un argomento ...

Cosa cambia da P10 a Huawei P20 : confronto scheda tecnica ricco di spunti interessanti : Poco fa si è concluso a Parigi l'evento di presentazione dedicato ai nuovi Huawei P20 e P20 Pro, i nuovi top di gamma del produttore cinese che potrebbero fare la differenza sul mercato nel coro del 2018. Dopo aver analizzato in modo specifico il confronto a distanza con gli ultimi device di fascia alta del principale competitor Android, vale a dire i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, ora vogliamo dare uno sguardo al recente passato. Cosa ...

Huawei P10 come registrare video a rallentatore : Anche se sta per uscire il nuovo Huawei P20 molti utenti approfittano per comprare il Huawei P10 e Huawei P10 Plus a prezzi bassi in vista della presentazione del nuovo top di gamma Huawei.