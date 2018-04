Huawei Mate 10 Lite l’aggiornamento ad Android Oreo 8 0 finale ha una data!

Arriva Huawei Mate RS Porsche Design : Huawei Mate RS Porsche Design sarà disponibile dai primi di maggio e vanta caratteristiche esclusive. Tra queste il primo Design con doppio fingerprint con un innovativo sistema di riconoscimento dell’impronta digitale sulla schermata, il primo processore d’intelligenza artificiale al mondo e la tripla fotocamera Leica da 40 MP. LEGGI ANCHELa Porsche guidata da uno smartphone Sinuoso Il Design dello smartphone lo avvicina alle linee curve ...

Si unisce all’aggiornamento Oreo l’amato Huawei Mate 10 Lite : roll-out partito : Si unisce alla festa dell'aggiornamento Oreo anche Huawei Mate 10 Lite, l'ottimo low-cost dell'ultima serie Mate, purtroppo venuto fuori dalla scatola con Nougat installato di default, a differenza dei suoi due fratelli, Mate 10 e Mate 10 Pro, entrambi equipaggiati fin dal lancio con la versione biscottata dell'OS mobile di Google. Una decisione che aveva fatto a lungo discutere, ed adesso sedata da questo passaggio che sancisce anche per Huawei ...

Arriva in Italia l’aggiornamento B134 su Huawei Mate 10 Lite : per no brand Dual SIM : Risulta in diffusione per Huawei Mate 10 Lite l'aggiornamento B134, rilasciato anche in Italia via OTA a bordo degli esemplari no brand Dual SIM. Si tratta di un pacchetto che Arriva ad un mese circa dalla precedente release, quella che aveva integrato le novità del Face Unlock. Questa volta il produttore sembra aver ridimensionato un po' il tiro, limitando a farcire questa nuova release con modiche per lo più contenitive, volte a migliorare ...

Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza : L'aggiornamento di sicurezza relativo ad aprile è sbarcato su Huawei Mate 10 Lite e sui Samsung Galaxy A5 (2017), Galaxy S7 e Galaxy S7 edge statunitensi L'articolo Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite si aggiorna : ecco il nuovo firmware di metà aprile 2018 : Huawei Mate 10 Lite inizia a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento firmware tramite modalità OTA a metà aprile 2018: ecco le principali novità.Se possedete un Huawei Mate 10 Lite vi segnaliamo che da poche ore in Italia è disponibile un nuovo aggiornamento firmware con seriale RNE-L21C432B134, basato sempre su Android Nougat 7.0 e interfaccia Emotion 5.1.Huawei Mate 10 Lite nuovo aggiornamento firmware: ecco le novitàSi tratta di un ...

Huawei Mate 20 : in pura potenza non ha rivali - stracciati iPhone X ed S9+ : Huawei Mate 20 con il processore Kirin 980 realizza quasi 357.000 punti su AnTuTu, questa almeno dovrebbe essere la configurazione del dispositivo il cui benchmark è apparso sul sito cinese CNMO.com. Dunque, stracciati iPhone X e iPhone 8 (i primi a superare i 200 mila punti) e Galaxy S9 Plus che ha totalizzato 260 mila punti su AnTuTu, il noto benchmark per i dispositivi mobili. Mai nessuno come Huawei Mate 20 Mai nessuno smarthpone, Andorid o ...

Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9 - Samsung Galaxy Note 8 - Honor 8 - Honor View 10 e Honor 8 Pro : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor View 10, Honor 8 e Honor 8 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor 8, Honor View 10 e Honor 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 ecco il primo Benchmark AnTuTu : Kirin 980 da paura!? : Svelato il primo test Benchmark, AnTuTu, del nuovo Huawei Mate 20 che raggiunge punteggi record (veramente alti) con il nuovo chipset Kirin 980.Il prossimo dispositivo top di gamma di Huawei in arrivo a fine anno (si pensa verso la metà o fine ottobre 2018) sembra che avrà sulla carta prestazioni veramente elevate, grazie all’introduzione di un nuovo chipset.Stiamo parlando dell’Huawei Mate 20 (sempre se si chiamerà così), il ...

Il presunto Huawei Mate 20 con Kirin 980 sbaraglia la concorrenza su AnTuTu : Il presunto Huawei Mate 20, che non dovrebbe arrivare sul mercato fino al prossimo autunno, avrebbe fatto una prima apparizione su AnTuTu con il nuovo HiSilicon Kirin 980 e un punteggio mai visto prima. L'articolo Il presunto Huawei Mate 20 con Kirin 980 sbaraglia la concorrenza su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro brand Tre si aggiorna in Italia - ancora niente Face Unlock : Huawei Mate 10 Pro brand Tre riceve in Italia un nuovo aggiornamento software che porta la EMUI 8.0 alla versione 8.0.0.131 con le patch di sicurezza di marzo e non solo: ecco il changelog completo. L'articolo Huawei Mate 10 Pro brand Tre si aggiorna in Italia, ancora niente Face Unlock proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite bloccare chiamate indesiderate : Siete continuamente disturbati da chiamate dei call center sul telefono Android ? Ecco come bloccare definitivamente le chiamate indesiderate.

Protagonista Huawei Mate 10 Lite il 3 aprile : verso l’aggiornamento B135 : Un inizio aprile decisamente interessante per Huawei Mate 10 Lite, e più nel dettaglio per i modelli europei RNE-L21 e RNE-L01, che si accingono entrambi a ricevere l'aggiornamento B135, sempre basato su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0.1. Il pacchetto non sembra contenere altro di rilevante che le patch relative al mese appena trascorso, quello di marzo. Non mancheranno certamente ottimizzazioni e correzioni di vario genere e natura, che tuttavia ...

Huawei Mate RS Porsche Design ha uno schermo OLED di LG : LG Display ha ricevuto l'incarico di realizzare gli schermi di Huawei Mate RS Porsche Design, lo smartphone attualmente più performante e costoso di Huawei L'articolo Huawei Mate RS Porsche Design ha uno schermo OLED di LG proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite : aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo : Sembrerebbe che Huawei abbia deciso di aprire il programma di beta testing e rilasciare (a breve) una versione beta di Android Oreo in Pakistan, chiaro segno della volontà di mettere in piedi, al più presto, un firmware stabile e definitivo L'articolo Huawei Mate 10 Lite: aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo proviene da TuttoAndroid.