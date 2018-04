blogo

: Homeland, Claire Danes di nuovo incinta - IncontriClub : Homeland, Claire Danes di nuovo incinta - BrunoApicella1 : Carrie Mathison ti voglio troppo troppo bene!!!Voglio dire una cosa ovvia e scontata ma è giusto ricordare che attr… - gossipblogit : Homeland, Claire Danes di nuovo incinta -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Secondo figlio in arrivo per, 39enne attrice vincitrice di 4 Golden Globe, 3 Emmy Award e 2 Screen Actors Guild Award. Il volto di- Caccia alla spia ha infatti annunciato nell'Howard Stern Show la seconda gravidanza, 5 anni dopo la nascita di Cyrus Michael Christopher Dancy.Al suo fianco, ovviamente, Hugh Dancy, star di Hannibal conosciuto nel 2007 sul set di Un amore senza tempo e suo sposo dal 2012., come rivelato in onda, è appena entrata nel secondo trimestre. Laha poi confessato di aver voluto questo secondo pargolo, il cui sesso è rimasto segreto di famiglia.prosegui la letturadipubblicato su Gossipblog.it 18 aprile 2018 23:26.