Hai studiato? Vivrai di più

(Di mercoledì 18 aprile 2018) I fattori più importanti che potrebbero contribuire a farci vivere in maniera più sana e più a lungo? Finora pensavamo fosse un buon reddito e il conseguente miglioramento dello standard di vita. Ma ora, uno studio del team di ricercatori dell’Iiasa e dell’Università di economia e commercio di Vienna, racconta che non sarebbe proprio così: il livello di istruzione di una persona è un fattore molto più determinante per migliorare la salute e, di conseguenza, aumentare l’aspettativa di vita. Ma facciamo un passo indietro. Nel 1975, il sociologo americano Samuel Preston sviluppò una curva (chiamata successivamente Preston, in suo onore) che tracciava il reddito pro capite in relazione all’aspettativa di vita: la sua curva mostrava come il reddito influisse maggiormente sulla salute e sulla longevità e ciò era stato spiegato ai tempi con un maggior accesso e una ...